UFG está entre as mil melhores universidades do mundo, de acordo com o Ranking de Shangai

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está entre as 1000 melhores universidades do mundo, de acordo com o Ranking de Shangai, realizado pelo “Center for World-Class Universities (CWCU)”. Ao todo, 21 universidades brasileiras aparecem na lista do Ranking, divulgado nesta segunda-feira (15).

A lista elenca as mil melhores instituições de ensino superior do mundo e define a posição exata das primeiras 100 universidades. A partir do número 100, quando as instituições brasileiras começam a aparecer, o ranking deixa de definir uma posição específica para as universidades e passa a apontar apenas o bloco no qual elas se encaixam.

A UFG aparece no bloco das 901 a 1000 melhores universidades. Já a Universidade de São Paulo (USP), está entre as 150 melhores, sendo a primeira instituição brasileira a aparecer na lista e considerada a melhor da América Latina. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também aparecem no ranking, dentre outras.

Para fazer a avaliação, seis indicadores objetivos são usados para classificar as universidades do mundo, incluindo o número de ex-alunos e funcionários que ganharam Prêmios Nobel e Medalhas Fields, número de pesquisadores altamente citados selecionados pela Clarivate e número de artigos publicados em revistas da Nature e Science. Além desses critérios, também é avaliado o número de artigos indexados no Science Citation Index Expanded e o desempenho per capita da universidade.

Ranking de Shangai

O Ranking Acadêmico das Universidades do Mundo foi publicado pela primeira vez em junho de 2003 pelo Center for World-Class Universities (CWCU). É realizado desde 2013 por uma instituição independente, a Shanghai Ranking Consultancy.

O grupo das quinze melhores universidades do mundo é composto exclusivamente por centros de ensino e pesquisa localizados nos Estados Unidos e no Reino Unido. Na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de instituições de ensino e pesquisa no ranking.