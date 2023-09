Veja o que abre e o que fecha no feriado de 7 de Setembro em Goiás

O feriado da Independência do Brasil, comemorado nesta quinta-feira (7), vai alterar o funcionamento de alguns serviços em Goiás. As agências bancárias, por exemplo, estarão fechadas, enquanto alguns shoppings terão abertura facultativa.

Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia decretou ponto facultativo na sexta-feira (8). O decreto assinado pelo prefeito Vilmar Mariano (MDB) foi publicado no Diário Oficial do Município e vale para os órgãos públicos municipais.

Nos dias 7 e 8, vão funcionar normalmente apenas os serviços de urgência e emergência, como Guarda Guarda Civil Municipal, Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), SAMU, Defesa Civil e limpeza urbana.

Os postos de vacinação e testagem para Covid-19 estarão fechados.

Goiânia

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo na sexta-feira (8), após o feriado do Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro. O decreto que dispõe sobre a medida foi publicado na edição da última quinta-feira (31) do Diário Oficial do Município (DOM). Com isso, o expediente dos servidores da administração municipal se encerra na quarta-feira (6) e será retomado na segunda-feira (11).

Os atendimentos de urgência e emergência na Saúde, ações de fiscalização e atenção às mulheres vítimas de violência seguem normalmente. Serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros seguirão pela Capital.

Veja o que abre e o que fecha:

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil estarão fechadas na quinta-feira (7). Na sexta-feira (8) e no sábado (9) funcionam de 7h às 12h. O funcionamento normal será retomado na segunda-feira (11).

Atendimento às mulheres vítimas de violência

O feriado e o ponto facultativo não alteram o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia realizando busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Agência Goiana de Regulação (AGR)

A Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá o atendimento aos consumidores de energia e de saneamento básico, bem como do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, durante todo o feriado. A Ouvidoria Setorial receberá as manifestações dos usuários pelos seus canais digitais: WhatsApp 62 98480 7353, e-mail (ouvidoria@agr.go.gov.br) e por formulário no site da agência.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado da Independência do Brasil. Na sexta-feira (8), as agências abrem normalmente para atendimento ao público.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão abertas ao público normalmente na quinta-feira, Dia da Independência do Brasil, das 3h às 14h. Já os serviços administrativos não funcionarão a partir de quinta-feira, retornando ao normal na segunda-feira.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Correios

Não haverá atendimento nas agências de Correios na quinta-feira (7). Na sexta-feira (8), as agências retomam o funcionamento normal.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

CMTC

Os ônibus do transporte coletivo da Capital circulam na quinta-feira (7/9) com planilha operacional de feriado, com 3.429 viagens. Na sexta-feira (8/9), com planilha de especial de dia útil, com 7.004 viagens. Já no sábado (08/04) e domingo (09/04), o funcionamento será normal, como em outros fins de semana.

Equatorial

As agências de atendimento presencial estarão fechadas nesta quinta-feira (7). Os clientes que precisarem de atendimento podem contar com os demais canais que permanecerão disponíveis:

Assistente virtual, Clara, disponível para todos os clientes no número (62) 3243-2020, Agência Virtual pelo site, Aplicativo da Equatorial Goiás e Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.

Outlet Premium Brasília

O horário do Outlet Premium Brasília durante o feriado prolongado será normal durante o feriado e funciona das 9h às 21h.

Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) informou que, em geral, o horário de funcionamento será normal. Entretanto, alguns supermercados abrirão mais tarde, às 08h, e fecharão mais cedo, às 21h.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 16 unidades de saúde que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco, ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito das campanhas de vacinação contra a Covid-19, podem ser acompanhadas pelo site.

Fiscalização Ambiental

O atendimento segue normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Lazer

Os parques Zoológico e Mutirama vão funcionar normalmente durante o feriado. O Mutirama funciona de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. O Zoológico, por sua vez, receberá público de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h, com compra de ingressos na bilheteria até às 16h.

Procon

Também não haverá expediente na sede do Procon nesta quinta e sexta-feira. Assim como o presencial, o atendimento por meio do número 151 não estará indisponível. Os consumidores poderão registrar suas reclamações pela internet, por meio do Procon Web. As atividades serão retomadas na segunda-feira.

Saneago

No feriado, equipes da Saneago vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas, pelos seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site.

Shoppings

Goiânia Shopping

Lojas e quiosques: Abertura facultativa: das 10h às 22h

Alimentação e Lazer: Abertura das 10h às 22h

Restaurantes: Abertura das 11h30 às 23h

Araguaia Shopping

Lojas e Quiosques: Abertura das 8h30 às 20h30

Alimentação: Abertura das 10h às 22h

Shopping Bougainville

Lojas e quiosques: Abertura das 14h às 20h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Passeio das Águas Shopping

Lojas e Quiosques: Abertura facultativa das 10h às 22h

Alimentação e lazer: Abertura das 10h às 22h

Restaurantes: Abertura das 11h30 às 23h

Aparecida Shopping

Lojas e Quiosques: Abertura facultativa às 10h e obrigatória das 14h às 20h

Alimentação: Abertura das 11h às 22h

Buriti Shopping

Lojas e Quiosques: Abertura facultativa das 10h às 22h

Praça de Alimentação: Abertura das 10h às 22h

Shopping Cerrado

Lojas: das 11h às 22h (facultativo)

Praça de alimentação e entretenimento: das 11h às 22h

Mega Moda Shopping

O Mega Moda Shopping terá funcionamento normal, das 08h às 18h.

Região da 44

As galerias e shoppings da Região da 44 terão funcionamento normal, das 08h às 18h. Na sexta-feira (8) e no sábado (9), o horário de funcionamento será das 08h às 18h.

Vapt Vupt

Na quinta-feira (07), todas as unidades Vapt Vupt na capital e interior terão os atendimentos suspensos. As agências vão permanecer fechadas na sexta-feira, ponto facultativo nas repartições públicas. No sábado (para as unidades que têm expediente) as agências também estarão fechadas. Os atendimentos serão retomados integralmente na segunda-feira (11), em horário normal.