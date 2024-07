Websérie mostra destinos turísticos secretos em Goiás

Você sabia que Goiás abriga destinos tão secretos que poucos já ouviram falar? A nova websérie "Goiás: O Coração do Brasil" convida você a embarcar em uma aventura para descobrir esses locais incríveis e pouco explorados.



Realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo do governo federal e operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, a série promete revelar as maravilhas ocultas do estado.



Com episódios já disponíveis no canal Vida de Mochila no YouTube, a websérie, conduzida pelos viajantes Richard Oliveira Silva e Lanna Sanches Dogo, percorre três das 12 regiões turísticas do Mapa do Turismo Goiás. Aqui estão alguns dos destinos revelados:



Serranópolis: Lar de um sítio arqueológico de 12 mil anos, Serranópolis surpreende com suas pinturas rupestres, cachoeiras de águas cristalinas e abrigos de pedras. O episódio inclui depoimentos de Élio Amorim, guia e geógrafo, e da artesã Alcione, que ensina o artesanato local de capim do brejo.



Chapadão do Céu: No Parque Nacional da Chapada das Emas, uma das últimas áreas remanescentes de Cerrado intocado no Brasil, você pode vivenciar um safári emocionante e o fenômeno da bioluminescência das larvas de vaga-lume. O guia Aluísio Cabral compartilha sua paixão pela preservação do Cerrado.



Caiapônia: Conhecida por suas cachoeiras gigantes, como a São Domingos e a Santa Helena, Caiapônia é um paraíso para os amantes de trilhas desafiadoras e águas cristalinas. O Estado do Goiás já é conhecido pelas tantas cachoeiras incríveis que tem, e essa cidade vai com certeza ajudar ainda mais nessa fama.



Paraúna: O misticismo das formações rochosas do Parque Estadual de Paraúna, como a Serra das Galés e a Ponte de Pedra, encanta os visitantes. A série também explora a vinícola Serra das Galés e as lendas locais que beiram o realismo mágico.



Mambaí: A "farmácia do Cerrado", Mambaí oferece uma experiência única com suas plantas medicinais, fervedouros e cavernas. O episódio destaca a importância da preservação ambiental e a tradição local no uso de plantas medicinais.



Terra Ronca: Explore o maior complexo de cavernas da América Latina no Parque Estadual da Terra Ronca. Com mais de 100 grutas catalogadas e lendas que permeiam a região, este destino é um patrimônio tanto ambiental quanto cultural.



Cada episódio é uma porta de entrada para lugares mágicos e histórias que merecem ser contadas e vividas. A websérie "Goiás: O Coração do Brasil" não é apenas uma viagem visual, mas um convite para valorizar as riquezas do estado de Goiás.



Vida de Mochila

Criado em 2014, o canal Vida de Mochila nasceu com o objetivo de inspirar e apoiar pessoas a viajarem de maneira transformadora. O canal promove a ideia de repensar o estilo de vida e se conectar profundamente com as histórias das comunidades locais. Richard Oliveira Silva e Lanna Sanches Dogo incentivam seus seguidores a saírem das rotas turísticas tradicionais para desbravar o novo, conhecendo novas formas de viver e enxergar a vida. Através de suas viagens, eles mostram como é possível ter experiências enriquecedoras em contato direto com as culturas e as pessoas dos lugares que visitam, promovendo um turismo mais consciente e significativo.

Sobre a Produção

"Goiás: O Coração do Brasil" é uma produção independente que celebra o estado de Goiás, utilizando tecnologia de ponta, incluindo drones, para capturar imagens aéreas deslumbrantes. A série também inclui entrevistas com moradores locais e especialistas, proporcionando uma visão autêntica e rica sobre a história e as tradições do Cerrado. O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do governo federal operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.