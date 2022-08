Rio Verde abre inscrições para processo seletivo com mais de 170 vagas e salários de até R$ 8,9 mil

A Prefeitura de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, abriu, nesta segunda-feira (1º), o processo seletivo simplificado para preenchimento de 172 vagas de contratação temporária em diversos cargos. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 5 deste mês. Os salários podem chegar até R$ 8,9 mil.

Na inscrição, o candidato deverá optar pelo órgão ao qual pretende se candidatar. São eles: Prefeitura de Rio Verde, Subprefeitura de Ouroana, Agência Municipal de Água e Esgoto, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.

Em seguida, o interessado deverá preencher um formulário de inscrição e adicionar cópias digitalizadas dos documentos que contam na etapa de classificação, como certificados de cursos de aperfeiçoamento e comprovantes de experiência, por exemplo.

Os portadores de deficiência contam com 13 vagas exclusivas. Para esse grupo é necessário ainda acrescentar no momento da inscrição o relatório médico detalhado, expedido dentro dos últimos 30 dias, com referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, e a provável causa da deficiência.

Conforme o edital, o prazo contratual será de, no máximo, 1 ano. O resultado final será divulgado em 30 de agosto deste ano.

Veja as vagas disponíveis:

Prefeitura de Rio Verde

Assistente social em programas habitacionais - 2 vagas

Auxiliar de infraestrutura rural - 6 vagas

Auxiliar de serviços públicos - 13 vagas

Costureiro - 3 vagas

Cozinheiro - zona rural - 3 vagas

Engenheiro mecânico - 1 vaga

Laboratorista de microrrevestimento - 1 vaga

Mecânico de máquinas ensino - 1 vaga

Operador de máquina perfuratriz (poços artesianos) - 2 vagas

Operador de máquinas pesadas - 14 vagas

Vigia - 50 vagas

Subprefeitura de Ouroana

Motorista de veículos pesados - 3 vagas

Analista de normatização e regulação - 2 vagas

Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas)

Auxiliar de cozinha - 1 vaga

Costureira - 1 vaga

Cuidador social - 4 vagas

Encarregado de manutenção - 1 vaga

Especialista em serviço social - 3 vagas

Lavadeira - 2 vagas

Padeiro - 2 vagas

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Auxiliar de cozinha - 2 vagas

Auxiliar de limpeza de unidades de saúde - 38 vagas

Condutor e tratador de animais - 1 vaga

Especialista em vigilância em zoonoses - 2 vagas

Lavadeira/passadeira – unidades de saúde - 4 vagas

Recepcionista plantonista - 10 vagas