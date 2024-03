Troca de iluminação do Serra Dourada deve ser concluída neste ano

A troca da iluminação do estádio Serra Dourada deve começar nos próximos dias, com data exata a ser definida, e ser concluída até setembro deste ano. As previsões foram divulgadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O custo total da obra será de R$ 12.718.080,60.

O contrato com as empresas Ricco Construtora e a Silicon Energy foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de Goiás na quarta-feira (28). O tempo para conclusão das obras é de 360 dias, a partir da publicação do contrato. A Goinfra informou que a previsão é concluir na metade do tempo, até setembro.

Segundo a Goinfra, o Serra Dourada passará a ter iluminação com taxa de luminosidade no “padrão CBF”. Desde a temporada de 2021, a confederação exige, em regulamento, que estádios que vão receber jogos da Série A tenham, no mínimo, 2.500 lux na horizontal. A atual taxa de iluminação do estádio varia entre 600 a 850 lux.

Serão cerca de 400 novas lâmpadas, que serão utilizadas em luminárias de LED. A Goinfra explicou que toda a iluminação e a parte de estrutura da sustentação será reformada.

Com a troca da iluminação, o estádio Serra Dourada estará, nesta quesito, apto para receber jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, além de competições internacionais, como amistosos da seleção e partidas da Copa Sul-Americana, que equipes goianas participaram nos últimos dois anos.

O processo para a troca da iluminação do estádio Serra Dourada não está vinculado ao projeto de revitalização do principal palco do futebol goiano, que deve se tornar uma arena multiuso.

A troca da iluminação do estádio Serra Dourada faz parte do acordo que a administração do Serra Dourada, feita pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), assinou em abril de 2022, com o Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol (GFUT), do Ministério Público de Goiás, para a reabertura do estádio após período de pouco mais de dois anos sem receber jogos.

Algumas das obrigações são reformar os banheiros do estádio (já concluída pela Seel), providenciar nova iluminação (será feita pela Goinfra), definir setorização para visitantes e instalar um sistema de biometria nas entradas da praça esportiva. As duas últimas ainda não possuem previsão de quando serão feitas.

Desde a reabertura do Serra Dourada, no dia 11 de maio de 2022, o estádio recebeu apenas 13 partidas. Atlético (3 partidas) e Goiás (uma) jogaram pela Sul-Americana, o Goiânia mandou uma partida pelo Goianão, a Anapolina disputou um jogo da Divisão de Acesso e o Vila Nova, que foi o que mais jogou com sete duelos, atuou pela Copa do Brasil e Série B.