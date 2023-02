Claudia Raia posa com filho caçula Luca: 'Delícia de cheirinho'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo, Claudia Raia, 56, surpreendeu os fãs com fotos do caçula. Nos stories do Instagram, a atriz posou com o filho Luca e, depois, mostrou como o bebê fica com o pai, Jarbas Homem de Mello.

Claudia Raia posa com Luca. Em uma sequência de stories, a famosa destacou: "Ai que delícia de cheirinho do Lucino".

Jarbas Homem de Mello e filho. Em outro story, a artista postou uma foto do caçula com o marido, Jarbas, e derreteu os seguidores. "Bom dia, grude com meu pai", escreveu.

Na sexta-feira, a estrela também postou uma foto da filha Sophia com o irmão mais novo. Na legenda, pontuou: "Não tenho nem palavras para explicar o que meu coração de mãe sente vendo essas fotos".

Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. O filho do casal nasceu dia 11 de fevereiro. A atriz também é mãe de Sophia Raia e Enzo Celulari, fruto de seu relacionamento com Edson Celulari.