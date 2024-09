Gusttavo Lima virou a noite em show no interior de SP e foi ao Rock in Rio antes de ter prisão decre

O cantor cantor Gusttavo Lima, 35, dividiu com seus 45,1 milhões de seguidores momentos da sua apresentação em Jaguariúna, no interior de São Paulo, no fim de semana. As fotos foram publicadas horas antes de ele ter a prisão preventiva decretada pela Justiça na tarde desta segunda-feira (23).

A apresentação no sábado (21), no Jaguariúna Rodeo Festival, foi a antepenúltima de setembro, com outras duas previstas para o Pará, em Marabá (no dia 27) e Parauapebas (28). Na ocasião, o Embaixador, como Lima é conhecido, virou a madrugada e ofereceu churrasco ao público para o café da manhã, fez dueto com Zezé Di Camargo e até atacou de DJ.

O cantor também foi ao Rock in Rio, segundo publicação no domingo (22), e se encontrou com o fundador do festival, Roberto Medina, em publicação no seu perfil do Instagram, com a legenda "encontro de gigantes!". À noite, aproveitou o show do cantor Akon.

A decretação da prisão pela Justiça de Pernambuco aconteceu no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

Segundo decisão, Gusttavo Lima é suspeito de ter ajudado José André da Rocha Neto (dono da casa de apostas VaideBet), e sua esposa Aislla Rocha, a permanecerem fora do país --ambos com mandado de prisão em aberto.

Gusttavo Lima viajou à Grécia no início do mês para comemorar o seu aniversário de 35 anos.

O país também foi o local de gravação de faixas para o Embaixador Acústico, projeto lançado na semana passada. Na última sexta-feira (20), o cantor fez show em São José dos Campos (SP).