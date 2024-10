Sabrina Sato e Nicolas Prattes anuncia gravidez

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, e o ator Nicolas Prattes, de 27, estão esperando o primeiro filho juntos. A notícia foi confirmada pela assessoria da apresentadora nesta quarta-feira (16).

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, informou o comunicado.

A famosa está grávida de dois meses. O casal está junto desde o fim do ano passado. O romance começou após astro de "Mania de Você!" mandar uma mensagem pelo direct do Instagram desejando Feliz Natal para ela.

Sabrina já é mãe de Zoe, de 5 anos, do casamento que teve com o ator Duda Nagle. Eles se separaram em março de 2023 após sete anos juntos. Já Nicolas vai ser pai pela primeira vez.

Carnaval

Mesmo grávida a ex-BBB confirmou que irá desfilar no Carnaval 2025. Ela é Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio. A ideia dela é desfilar com barrigão no início de março de 2025 por ambas as agremiações.