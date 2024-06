Campanha do agasalho acontece em Valparaíso de Goiás

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em junho haverá variações nas condições de chuva e temperatura em diversas regiões do Brasil. No Centro-Oeste poderá ter precipitações de chuva próximas ou inferiores à média histórica. Em relação às temperaturas a variação deve ser de 20ºC a 24ºC.



Já o Climatempo prevê que Goiás e Distrito Federal terão um mês bem mais seco e com temperaturas ligeiramente acima da média, mas noites frias, principalmente em áreas do centro e do oeste destas regiões, por conta do ar seco. As tardes vão ser um pouco mais quentes do que a normalidade.

Pensando em contribuir com a população de Valparaíso de Goiás, o Reserva do Vale realiza ao longo de todo esse mês uma campanha de inverno. A população poderá doar agasalhos no geral, cobertores e edredons que serão destinados à pessoas em vulnerabilidade social.



As doações serão recebidas no pórtico de entrada do empreendimento e no 20º Batalhão da Polícia Militar de Valparaíso. Outros detalhes pelo telefone (61) 99644-6541.