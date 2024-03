Colégios Tecnológicos de Goiás recebem inscrições para cursos gratuitos de Ovos de Páscoa

Com a Páscoa se aproximando, uma oportunidade única surge para os moradores de diversas cidades de Goiás. O governo estadual, por meio dos Colégios Tecnológicos (Cotecs), anuncia a tão esperada edição especial do curso "Doçuras de Chocolate: Produção de Ovos de Páscoa".

Esta iniciativa tem como objetivo capacitar pessoas interessadas em gerar renda extra durante a temporada festiva mais doce do ano. As inscrições estão abertas para as seguintes cidades: Goiânia, Cidade de Goiás, Cristalina, Goiatuba, Piranhas, Porangatu, Uruana e Ceres.

Com um total de 30 vagas disponíveis em cada cidade, o curso é totalmente gratuito e promete ser uma oportunidade única para quem deseja mergulhar no universo dos chocolates artesanais. Os interessados podem se inscrever através do site do Cotec até 8 de março.

As aulas serão de 11 a 22 de março, totalizando 40 horas de aprendizado intensivo. Os participantes terão a oportunidade de adquirir habilidades práticas na produção de ovos de Páscoa, desde as técnicas básicas até as mais avançadas.



Serviço: Curso Especial nos Colégios Tecnológicos de Goiás para uma Páscoa Lucrativa

Inscrições: Até 08/03

Local: Site Cotec https://cotec.org.br/