Dia de Sorte: Bolão feito em lotérica de Aparecida de Goiânia leva R$ 1 milhão

A sorte sorriu para os oito integrantes de um bolão em Aparecida de Goiânia. O grupo levou mais de R$ 1 milhão no sorteio do Dia da Sorte realizado pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (6). As dezenas sorteadas foram 03 – 08 – 11 – 15 – 19 – 27 e 29.

Um outro balão, que apostou na mesma loteria, no Buriti Shopping, levou o prêmio de R$40.335,68. O grupo composto por oito pessoas acertou seis dezenas.

O sorteio desta quinta-feira (6), também garantiu a felicidade dos jogadores de outras cidades em Goiás. Ao todo foram duas em Aparecida de Goiânia, duas em Goiânia, uma em Jataí, uma em Nerópolis e uma em Pires do Rio. Os valores dos prêmios variam entre R$1.440,56 e R$2.881,12.

Como apostar

O Dia de Sorte é a loteria onde o jogador aposta de sete a quinze números dentre os 31 disponíveis e mais um “Mês de Sorte”. Existe a opção ainda da "surpresinha”, nesta modalidade o sistema escolhe os números. O apostador ainda pode optar pela “teimosinha”, que é quando continua com o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2.