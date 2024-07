Estações do BRT Norte-Sul terão nomes de plantas do Cerrado

Em homenagem à biodiversidade e a riqueza do patrimônio nacional do Brasil, as estações do BRT Norte-Sul receberão nomes de plantas nativas do Cerrado. Um patrimônio do nosso estado que é o segundo maior bioma do Brasil, cobrindo cerca de 25% do território nacional.

A proposta não apenas valoriza a flora, mas também cria uma conexão emocional entre os cidadãos e o bioma. A iniciativa impulsiona um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e reforça o compromisso de Goiânia com a proteção do Cerrado.

O batismo das plataformas foi feito levando em consideração diversos fatores, o nome precisa ser de espécies nativas e próprias da região; como a sonoridade e a facilidade de memorização, com nomes curtos; e também a ordem alfabética, para proporcionar um senso de localização, indicando a proximidade ou distância de uma estação em relação ao ponto inicial no Norte, seguindo a direção Norte-Sul.

O BRT Norte-Sul é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável de Goiânia e Região Metropolitana, e deve trazer inúmeros benefícios econômicos, sociais e ambientais significativos. Ao acolher a proposta de batizar as estações com nomes da flora do Cerrado, o projeto se aproxima ainda mais do conceito de "BRT mais verde do Brasil".

Conheça as estações e seus nomes

Terminal Recanto do Bosque

Estação Angelin

Estação Angico

Estação Aroeira

Estação Babaçu

Estação Baru

Estação Buriti

Estação Cajá

Estação Gabiroba

Estação Ingá

Estação Ipê

Terminal Hailé Pinheiro

Praça do Violeiro

Estação Jacarandá

Estação Jatobá

Estação Jenipapo

Terminal Paulo Garcia

Estação Mangaba

Estação Murici

Estação Pitanga

Estação Cívica Avenida Araguaia

Estação Cívica Avenida Tocantins

Estação Cívica Rua 85

Estação Cívica Rua 83

Estação Rua 84

Estação Cruzeiro Rua 87

Estação Cruzeiro Rua 86

Estação Pequi

Estação Sucupira

Estação Tamboril

Estação HUGO

Terminal Isidória