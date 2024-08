Exposição em shopping celebra amor com histórias reais de pais e filhos

Com o convite “Aproveite o Tempo!”, a semana inicia repleta de memórias e emoções no Shopping Bougainville. A exposição do fotógrafo Rafael Brant, que começa nesta segunda (12), e segue até o dia 31 de agosto, é uma oportunidade para apreciar as histórias reais de pais e filhos e se conectar com outros apaixonados por fotografia e família. A entrada é franca e as fotos estão no Espaço D-LUX, piso 2.

“Com a mostra de um fotógrafo como o Rafael Brant, que é extremamente sensível e realmente transforma sentimentos em belas imagens, poderemos continuar a celebrar, com muito bom gosto, o amor e a dedicação neste mês do pais”, comenta Luciana Maciel, coordenadora de marketing do Bougainville. São 24 telas que envolveram oito famílias com histórias diferentes.

Sobre o Bougainville

Segundo shopping inaugurado em Goiânia, o Bougainville reúne atualmente cerca de 100 operações. Com localização privilegiada no Marista, oferece cinema com sala Vips, espaço de coworking com internet livre, loteria e uma agência Vapt Vupt.

Possui forte atuação na promoção de ações sociais e artísticas, tais como o Circuito Arte com artistas locais, atividades no Bouga Kids, além de ser pet friendly. O estacionamento conta com vagas especiais para TEA e gestantes, além das dedicadas ao carregamento de veículos elétricos.

Serviço: Exposição “Aproveite o Tempo!” de Rafael Brant

Quando: 12 a 31 de agosto

Horário: Durante o funcionamento do shopping

Local: Piso 2, Espaço D-LUX.

Entrada franca