Família de Iris pede consenso e diz que homenagem não pode ser "corrida de obstáculos"

A família do ex-governador Iris Rezende decidiu divulgar uma carta na qual pede consenso a respeito da troca do nome da Avenida Castelo Branco em sua homenagem. Os familiares afirmam no texto que "nem Iris, nem Goiânia merecem que o nobre objetivo de homenageá-lo seja uma corrida de obstáculos que não coadunam com a grandeza sua e da nossa querida Capital".

O texto é assinado pela ex-deputada federal Iris de Araújo, viúva de Iris, e pelos filhos Cristiano, Ana Paula e Adriana. "Esperamos união, consenso, espíritos desarmados de todos que buscam, no reconhecimento material, dar a justa e devida homenagem a Iris", afirmam os quatro.

A mobilização de empresários, com ameaça de divulgação de lista de vereadores nas redes sociais e em faixas nas ruas, adiou a votação, na Câmara de Goiânia, do veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) à mudança de nome da Avenida Castelo Branco para homenagear o ex-prefeito Iris Rezende Machado.

Antes tida como certa, a derrubada do veto que passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa na quarta (16), agora é dúvida diante das investidas dos comerciantes da região.

Leia a íntegra da carta:

AOS GOIANOS E GOIANIENSES

Goiânia é Iris Rezende, Iris Rezende é Goiânia. Esta é uma frase que ouvimos bastante, das mais variadas pessoas, e não temos dúvida que ela retrata uma verdade. Ninguém amou esta cidade mais que Iris, e somos testemunhas de que nenhum outro se sentiu mais amado por sua gente do que ele. Por isso, agradecemos e nos sentimos honrados com todas as homenagens sugeridas e pensadas nos últimos meses, desde que ele nos deixou.

Mas, junto com a alegria e orgulho, nos vemos no dever de ressaltar o que entendemos ser de mais elevada importância: nem Iris, nem Goiânia merecem que o nobre objetivo de homenageá-lo seja uma corrida de obstáculos que não coadunam com a grandeza sua e da nossa querida Capital.

Esperamos união, consenso, espíritos desarmados de todos que buscam, no reconhecimento material, dar a justa e devida homenagem a Iris.

A todos, nossos sinceros agradecimentos. Que Deus, que tanto guiava Iris em suas ações, nos mostre a luz e o caminho nesta hora.

Íris de Araújo

Cristiano

Ana Paula

Adriana