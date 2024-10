Feira Artesanal Centro-Oeste contará com cursos gratuitos nesta semana

Com o objetivo de capacitar, estimular a criatividade e apresentar novidades do setor de artesanato e artes manuais, a primeira edição da Artesanal Centro-Oeste chega ao Centro de Convenções de Goiânia entre esta quarta e sexta-feira, 2 e 5 de outubro.

A Círculo, maior fabricante de fios para trabalhos manuais da América Latina, terá no evento professores do Time de Artesãos da marca e parceiros para ensinar a confeccionar peças em diferentes técnicas artesanais, como crochê, tricô, amigurumi e bordado. Serão 640 vagas gratuitas para iniciantes até os mais experientes.

As aulas serão realizadas no estande da Círculo e os interessados devem retirar uma pulseira no local para se inscreverem. “Vamos entregar a pulseira do curso seguinte quando começar o curso anterior, por isso, convidamos a todos a passarem em nosso estande e conferirem a programação para se prepararem para a aula que gostariam de participar”, comenta a coordenadora de marketing da Círculo, Fernanda Wieser.

Os professores Neddy Ghusman e Renata Vieira, do Time de Artesãos da Círculo, e as artesãs parceiras Geovana Camargo, Pricila Telles e Elaine Guimarães que conduzirão os ensinamentos.

“A Círculo está presente nas principais feiras de artesanato do país para incentivar a criatividade e o empreendedorismo, e busca se aproximar de seu público a partir da educação, mostrando novas possibilidades de se trabalhar com as técnicas artesanais, mas sempre com muita animação, diversão e leveza. Além das aulas gratuitas para ensinar a confeccionar peças de moda e decoração, será possível conhecer nossos produtos e tirar dúvidas com a nossa equipe no evento”, completa Osni de Oliveira Junior, CEO da Círculo.

Programação Círculo:

2/10

11h15min às 12h15min | Capacho Púrpura – Fio Náutico (crochê)

13h15min às 14h15min | Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

15h às 16h | Cachecol - Mollet (tricô)

16h45min às 17h45min | Sousplat Viva Magenta – Barroco Maxcolor (crochê)

3/10

11h15min às 12h15min | Bolsa Cintia – Barroco Multicolor (crochê)

13h15min às 14h15min | Porta-Garrafa Elegância – Fio de Malha Premium Círculo (crochê)

15h às 16h | Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

16h45min às 17h45min | Cropped Duda – Cléa Duplo (crochê)

4/10

11h15min às 12h15min | Blusa Pipoca – Mais Bebê (tricô)

13h15min às 14h15min | Clima Natalino HO HO HO - Maxi Mouline (bordado livre)

15h às 16h | Porta-Celular – Náutico Poly (crochê)

16h45min às 17h45min | Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

5/10

11h15min às 12h15min | Jogo Americano Cromo – Fio de Malha Premium Círculo (crochê)

13h15min às 14h15min | Cropped Mari – Charme (crochê)

15h às 16h | Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

16h45min às 17h45min | Blusa Primavera – Barroco Natural (crochê)

Serviço: Artesanal Centro-Oeste

Onde: Centro de Convenções Goiânia - Rua 4, nº 1400, Setor Central, Goiânia

Horário: das 11h às 18h