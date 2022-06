Goiânia Restaurant Week reúne 20 restaurantes sofisticados com preços acessíveis

O fim do mês de junho traz o desfecho das festas juninas e todas as comidas típicas da festividade. Mas, os goianos não vão ficar com o apetite desamparado. A partir desta sexta-feira (1º) começa o festival gastronômico Restaurant Week, que reúne 20 casas participantes com menu especial para o evento. A 2ª edição do evento segue até o dia 31 de julho, com pratos sofisticados a preços acessíveis.

Para criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o Restaurant Week requer que as casas ofereçam duas opções de menu, de três tempos: o tradicional (almoço por R$ 49,90 e jantar por R$ 64,90) e o plus (almoço por R$59,90 e jantar R$74,90). Com isso os organizadores esperam movimentar e aquecer o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade.

"Os goianos receberam o formato do nosso festival com muito entusiasmo. Entenderam que é uma oportunidade para conhecerem ótimos restaurantes a partir de um menu com preço acessível, além de ajudar na fomentação da economia gastronômica da cidade", disse o CEO da Restaurant Week Brasil, Fernando Reis. A representante da Goiânia Restaurant Week será a chef e influenciadora Tati Mendes

Saladinha de castanha de baru de entrada, Bife Chorizo em Tiras com Molho Rotti, Polenta Cremosa e Mix de Cogumelos Orgânicos de prato principal, e Creme Brulee de Pequi de sobremesa. Essa é uma opção do cardápio especial do Balada Mix (R$ 49,90), que participa pela segunda vez do festival. Já o Las Nenas, estreante no evento, oferece, entre outras coisas, entrada de croquete do dia, mignon à milanesa e fettuccine a carbonara de prato principal e brigadeiro de colher como sobremesa. O almoço da casa é oferecido por R$ 59,90.

Além do Las Nenas, o Zimbro, Moony, Antonieta, Piry e Famu são algumas das casas que participam pela primeira vez do festival gastronômico que já passou por mais de 15 cidades brasileiras. Já os restaurantes 1929 Trattoria Moderna (perante reserva), A Casa Bairrada, Balada Mix, Belíssimo, Botelli, Casaretto, Dom Rosso by Clarion Hotel, Grá Bistrô, Hattori, Iz (perante reserva), Paris 6, Same Same but Different, Viela Gastronômica e Juá são veteranos do Restaurant Week, evento que ocorre há 14 anos no país.

Ação social

Os clientes podem ainda acrescentar 1 real por menu. O valor será arrecadado e doado para a Vila São José Bento Cottolengo, hospital filantrópico fundado em 1951 no Centro-Oeste que tem a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência. Além disso, o hospital realiza exames de diagnóstico, laboratoriais e por imagem, e cirurgias eletivas e de média complexidade.

Restaurantes participantes

1. Zimbro Cocktail & Co - @zimbrobar

2. Las Nenas - @lasnenasrestaurante

3. Moony - @moonyrestaurantebar

4. Antonieta - @antonietarestaurant

5. Piry - @pirybarerestaurante

6. Famu - @famurestaurante

7. 1929 Trattoria Moderna - @1929trattoria

8. A Casa Bairrada - @acasabairrada

9. Balada Mix - @baladamixgoiania

10. Belíssimo - @belissimo_go

11. Botelli - @botellirestaurante

12. Caseratto - @caseratto_

13. Dom Rosso by Clarion Hotel - @domrossogoiania

14. Grá Bistrô - @grabistro

15. Iz - @izrestaurante

16. Paris 6 - @paris6.goiania

17. Same Same but Different - @restaurantesamesame

18. Viela Gastronômica - @vielagastronomica

19. Juá - @restaurantejua

20. Hattori - @hattorirestaurante



21. Madalena Gastrobar @madalenagastrobar

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)