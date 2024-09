Hacker que levava vida de luxo em Goiânia é preso por invadir computadores para dar golpes bancários

Um hacker de 37 anos que levava vida de luxo, em Goiânia, foi preso suspeito de invadir computadores para aplicar golpes. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, ele faz parte de uma organização criminosa investigada em São Paulo pelo crime de estelionato. Um homem suspeito de trabalhar para o hacker também foi preso na operação.

Por não terem os nomes divulgados, o jornal não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.

A prisão ocorreu nesta terça-feira (17), no Jardim Goiás. Ao Daqui, o delegado Samuel Moura, responsável pelo cumprimento dos mandados, disse que o suspeito tinha uma vida de alto padrão financeiro por morar em condomínio de luxo, andar em um carro importado, além de possuir um escritório na região. O carro foi apreendido na operação.

Segundo o delegado, o homem é suspeito de integrar um grupo criminoso interestadual que subtraia valores de contas bancárias das vítimas por meio dos golpes. A função do suspeito goiano era desenvolver vírus para bloquear as contas bancárias das vítimas.

"A função dele é especificamente exercer a função de hacker. Eles utilizam malwares [programas maliciosos] para invadir dispositivos informáticos, em regra, aplicativos bancários. Eles travam esse aplicativo e depois, por meio de engenharia social, eles forçam a vítima ligar para uma central telefônica falsa do banco para praticar os crimes de estelionato”, explicou o investigador.

Conforme as investigações, o suspeito era considerado foragido da Justiça e já havia sido preso em Tocantins por uso de documento falso e por crime de corrupção.

Além do hacker, outro homem que estava no escritório foi preso suspeito de favorecimento pessoal, segundo o delegado: “Ele ajudava o hacker a se ocultar, além de fazer as movimentações bancárias aqui”.

A operação ocorreu com apoio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), do Grupo Antissequestro (GAS) e com troca de informações com a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Após os procedimentos, os suspeitos foram levados para a Casa de Prisão Provisória, sendo colocados à disposição da Justiça do estado de São Paulo.