Mudança no Passe Livre gera entraves a estudantes em Goiás

Estudantes da região metropolitana de Goiânia têm relatado problemas para conseguir se cadastrar e receber o novo cartão que possibilita acessar o Passe Livre Estudantil (PLE) do sistema de transporte coletivo.

Para este ano, houve uma mudança no programa estadual, com a adesão ao processo de cartão pós-pago, que culminou na necessidade de trocar o cartão utilizado para cada estudante, além de um tempo mais curto para o cadastro e o recebimento do benefício de 48 passagens gratuitas mensais.

O cadastramento foi iniciado no último dia 9 e o cartão poderia ser acessado a partir desta quinta-feira (19), mesmo que a maior parte do ano letivo de 2023 tenha sido iniciado entre os dias 16 e 17.

A estudante do 7º ano da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira, Sthefhanny Couto Silva, de 12 anos, ainda não frequentou as aulas neste ano por não ter o PLE liberado. Até 2022 ela estudava em uma escola mais próxima de casa e pela primeira vez vai utilizar o transporte coletivo para percorrer o caminho de 6 quilômetros até a nova unidade.

A mãe de Sthefhanny, a manicure Ludmilla Vivaldo Silva, de 32 anos, conta que tentou acessar o sistema de cadastramento para o benefício do passe livre desde o dia 9, mas não conseguiu encontrar o nome da nova escola em que matriculou a filha.

“Pedi a uma amiga que tem computador em casa para ficar tentando para mim e ela só conseguiu no dia 11. E lá no cadastramento não tinha a opção de colocar a turma em que ela está, só tinha para o 1º ano e tive de colocar essa mesma. Mas o cadastro ainda está em análise”, diz.

Ludmilla relata ainda que não foi possível despender recursos próprios para que a filha pudesse ir à escola. “Mas ela não pode ficar mais tempo fora da aula. Se não resolver isso, se não derem o passe livre vou ter que pagar mesmo para ela ir, pelo menos até conseguir o cartão”, afirma.

Segundo o cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), os novos estudantes cadastrados devem passar a receber os cartões no dia 24, ou seja, uma semana após o início das aulas deste ano letivo.

Segundo a Seds, a secretaria recebeu relatos de pessoas com dificuldade de efetuar o processo por celulares com pouco espaço de memória. “A RedeMob (consórcio das empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo metropolitano), responsável pelo cadastro e recadastro, já foi notificada e trabalha para facilitar o trâmite. Quando feito por computadores, não há relatos de dificuldades”, informa a secretaria.

Outro problema se deu com os estudantes das universidades Federal (UFG) e Estadual (UEG), já que o calendário acadêmico foi iniciado no dia 10 deste mês.

Veteranos na ufg

Neste caso, a Seds informa que realizou automaticamente o recadastro dos alunos veteranos para que os cartões pudessem ser entregues no dia 10. “Cerca de 15 mil alunos foram atendidos com esse recadastro automático.”

Segundo a UFG, para que os estudantes da instituição pudessem ser atendidos antecipadamente e fossem dispensados do recadastramento, o Estado atendeu pedido da universidade, e fez o novo cartão de todos os estudantes que usavam o PLE automaticamente, comunicando por e-mail o local onde o cartão estava disponível para coleta.

No entanto, a UFG relata que os estudantes tiveram dificuldade na primeira semana do retorno das aulas, que ainda se refere ao segundo semestre do ano letivo de 2022, porque a Seds emitia 2 mil cartões por dia, e por isso alguns estudantes ficaram alguns dias sem o passe livre, já que apenas a universidade possui 12 mil estudantes que participam do programa.

Com isso, o Estado demorou de 5 a 7 dias para concluir a emissão de todos os novos cartões. A instituição fez ampla divulgação sobre a necessidade de buscar o novo cartão do PLE.

No momento, a UFG não tem a informação se há alunos sem o benefício, qualquer que seja o motivo. Porém, as unidades acadêmicas da instituição, desde o retorno das aulas, foram avisadas da situação e vários professores adotaram uma postura de compreensão com os estudantes que dependem do programa Passe Livre para chegar na universidade e que ainda não estavam com os novos cartões, logo, sem poder efetivar a presença.

Em dez dias, 52,6% do total realizaram o cadastramento

Mesmo com o retorno das aulas em 2023 já efetivado na maior parte das unidades escolares na região metropolitana de Goiânia e com o cadastramento de estudantes para a participação no programa Passe Livre Estudantil (PLE) iniciado no dia 9, somente 44.592 alunos efetuaram o cadastro junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

O número representa 52,65% dos 84.692 alunos ativos que tinham o benefício do PLE no ano passado. O prazo vai até o dia 30 de abril, mas a Seds informa sobre a importância de efetivar o mais rápido possível para ter acesso no início das aulas.

A secretaria explica ainda que a mudança no sistema que fez necessária a troca dos cartões é benéfica para os estudantes, já que “agora o aluno pega o cartão já recarregado, não precisa aguardar depósito de créditos”. Anteriormente, a cada mês o Estado fazia o depósito do valor das 48 passagens nos cartões o que causava atrasos em alguns meses. A promessa é que agora isso não vá acontecer.