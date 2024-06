Primeira estação do BRT Norte-Sul é apresentada

JOÃO GABRIEL PALHARES*

A primeira estação do BRT Norte-Sul, localizada na Praça Cívica, será apresentada nesta quinta-feira (27). Outros 30 pontos que compõem todo o trecho do projeto de transporte coletivo devem estar prontos até o final de agosto, na data é previsto o início da operação de 60 ônibus na linha.

De acordo com o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), Murilo Ulhôa, a apresentação da Estação Rua 83 demonstrará como deve ser os outros pontos que farão parte do trecho do BRT. Ulhôa afirma que a estrutura de todas as estações já foram entregues ao Consórcio RedeMob, que está trabalhando para deixar todas elas prontas até meados de agosto.

Na segunda-feira (24), durante encontro institucional com o titular da Secretaria-Geral de Governo (SGG) do Governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD), garantiu que o BRT Norte-Sul entrará em operação ainda neste ano. Mas não informou o mês.

“Assumimos o compromisso de finalizar o BRT e já inauguramos, em 2023, os terminais Paulo Garcia e Hailé Pinheiro. Em 2022, entregamos o Terminal Isidória”, destacou Rogério, que confirmou que o início da operação do BRT Norte-Sul ocorrerá em 2024. “O BRT Norte-Sul entrará em operação ainda neste ano”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Em reparo

Ainda na tarde desta quarta-feira (26), a reportagem passou por estações construídas na capital. Em alguns pontos é possível ver que foram iniciadas recentemente as instalações de sinalizações, serviços de informações e demais dispositivos para entrega das obras. Na Estação Rua 83, foi possível ver trabalhadores realizando pequenos reparos. No entanto, maior parte dos serviços previstos para atendimento dos usuários já estavam posicionados.

De acordo com o projeto previsto para as estações, os pontos devem contar com catracas, serviços de informações e portas automáticas com adequações suficientes para garantir a acessibilidade e segurança dos usuários. Com aposta em espaços tecnológicos, as estações devem contar com painéis, totens interativos, wi-fi gratuito, torre para recarga de celular e sistema de câmeras com reconhecimento facial.

Assim que inaugurado completamente, o BRT Norte-Sul contará com 60 ônibus, dentre eles dez elétricos. Os trechos previstos permitirão aos usuários do transporte coletivo cruzarem a capital do Terminal Recanto do Bosque ao Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Os trechos devem passar também pelos terminais Cruzeiro, Correios, Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e até o Parque Atheneu e Eixo Anhanguera.

Conforme noticiado pelo jornal no início de maio, três estações do BRT Norte-Sul estavam previstas para serem entregues à CMTC até o final da primeira quinzena do mês. Após o processo, os locais seriam repassados para a RedeMob para conclusão das instalações elétricas e de informação. À época, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) afirmou que todas as estações entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque teriam sido entregues à CMTC. A construção do corredor exclusivo do transporte coletivo começou em maio de 2014. O primeiro prazo anunciado para a finalização era dezembro de 2016. De lá pra cá, a obra passou por mais de 10 adiamentos.

