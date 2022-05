Professor da UFG é selecionado em lista de maiores pesquisadores do mundo

O professor do Instituto de Física (IF) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Andris Bakuzis, é um dos 500 melhores pesquisadores do mundo na atuação em revisão de artigos científicos, segundo a Royal Society Chemistry (RSC), comunidade do Reino Unido que reúne publicações em mais de 130 países.

Bakuzis é pesquisador da área de nanomedicina térmica e desenvolve maneiras de aprimorar o tratamento contra o câncer através de ondas de calor e do magnetismo. Os pesquisadores premiados pela RSC são convidados pelos editores das revistas para darem parecer sobre algum artigo científico.

A lista reconhece os cientistas que dão pareceres técnicos que preservem a qualidade e integridade na literatura científica química em estudos cotados para publicação nas revistas do grupo. O físico recebeu o título pela contribuição enquanto revisor científico na revista Nanoscale, nas áreas de nanomedicina e nanomagnetismo.

"Eu sou físico e o parecer que eu dei foi baseado praticamente na parte da física que estava associada com aquela pesquisa. É interessante estar na lista para reconhecimento e mostrar que tem pesquisadores da UFG de ponta ", afirmou Bakuzis.

Ele explica que desenvolve outras atividades ligadas à pesquisa, mas que o reconhecimento internacional da revisão é importante para o fortalecimento da ciência como um todo, considerando que o processo de revisão é uma etapa pouco valorizadafundamental para a produção de conhecimento.

“O interessante é a sociedade identificar outro papel de um pesquisador que é esse papel de revisor, que muitas vezes não é valorizado e não é nem comentado. Parece que as pessoas fazem pesquisas e aquela pesquisa é aprovada de maneira simples. Quando você está respondendo os revisores, você aprimora sua pesquisa.”, comentou Bakuzis.

Tratamento contra o câncer

Andris Bakuzis é dos principais pesquisadores do Brasil na área de nanomedicina térmica relacionada à quimioterapia. Ele desenvolve estudos sobre diagnóstico e tratamento de tumores através da ação de agentes terapêuticos com uso do magnetismo e de ondas de calor.

O pesquisador é um dos organizadores de um Whorkshop sobre o tema, que acontece virtualmente no próximo dia 12 de maio, durante um dos maiores eventos de pesquisa em câncer de mama do País, o Brazilian Breast Cancer Symposium (BBCS).

O professor também é membro das revistas Brazilian Journal Of Phisics e da International Journal of Hyperthermia. Ele foi selecionado no ranking de produtividade internacional realizado pela organização independente Latin America Top 10.000 Scientists, ao lado de outros três professores do Instituto de Física e outros 60 da UFG.