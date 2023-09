Saiba como usar a tecnologia como aliada no Ensino; Veja dicas

Não é novidade que as tecnologias digitais na educação promovem uma nova abordagem sobre a forma como se ensina e aprende. As novas gerações são nativas digitais e têm um perfil bastante diferente de quem frequentava a escola nos anos 1990 e início do novo milênio – e antes disso, é claro.

O modelo tradicional de ensino já não atendia mais à forma como essas crianças e adolescentes assimilam novos conhecimentos. Dessa forma, as escolas precisaram se adaptar e acompanhar as tendências que estavam chegando – e que agora já fazem parte de currículos e diretrizes curriculares.

Novos tempos trouxeram metodologias como o ensino híbrido, a educação a distância, metodologias ativas, gamificação (dinâmicas com jogos, para ensinar de forma lúdica) e uma série de recursos tecnológicos.

Isso ainda é um processo em andamento, pois apesar de as escolas já implementarem novos modelos de ensino, ainda há muito a alcançar. Também não podemos esquecer que muitas escolas em nosso país sofrem com a falta de recursos, além daquelas que ficam em lugares remotos ou de difícil acesso e que não têm tanto acesso à tecnologia.

Com a popularização da internet, as tecnologias se tornaram indispensáveis para o ensino e aprendizagem. Veja no quadro cinco dicas que a escola pode adotar para melhorar o ensino.

1) Utilizar a internet para pesquisar - A web é uma ferramenta fantástica para o ensino. Os alunos podem usá-la para pesquisar sobre um determinado tópico e obter mais informações;

2) Criar vídeos educativos - Os vídeos são uma ótima maneira de ensinar conteúdos de forma dinâmica e atrativa. Além disso, os alunos podem assistir aos vídeos em qualquer lugar e a qualquer hora;

3) Utilizar as redes sociais - As redes sociais são uma ótima maneira de interagir com os alunos e compartilhar conteúdos educacionais. Elas também permitem que os alunos se conectem uns com os outros e troquem ideias;

4) Jogar jogos educativos - Os jogos são uma ótima maneira de ensinar conteúdos de forma lúdica e divertida. Eles também ajudam a desenvolver habilidades importantes, como raciocínio lógico e problem-solving;

5) Explorar realidade virtual e aumentada - As tecnologias de realidade virtual (VR) e aumentada (AR) estão cada vez mais presentes na educação. Elas permitem que os alunos explorem um ambiente virtual ou real de forma interativa e imersiva, o que pode ser extremamente enriquecedor para o aprendizado.

Fonte: Educa Mundo