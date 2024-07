Senador Canedo é a cidade com mais de 100 mil habitantes que mais cresceu no Brasil

Atualmente com uma população de 155 mil habitantes, Senador Canedo, município vizinho a Goiânia, quase que dobrou sua população, registrando um avanço populacional de 84,33%, e triplicou seu PIB [Produto Interno Brudo] per capita, saindo de R$13,9 mil em 2011, para mais de 39,2 mil no ano de 2021.

Os números são do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revela ainda que entre as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, Senador Canedo é a que mais cresceu em 12 anos.

Por trás desse forte crescimento, além de um significativo avanço na melhoria de serviços públicos como de saúde, educação, infraestrutura, saneamento e a vocação da cidade para a indústria petroquímica, está o grande aporte financeiro vindo de vários e grandes projetos imobiliários no município.

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura municipal, a cidade conta no momento com dez condomínios em processo de entrega e mais cerca de 30 projetos, entre condomínios abertos e fechados, em fase de implantação/autorização.

Na esteira dessa expansão imobiliária, o setor materiais de construção também ganha força para atender as inúmeras obras de grandes empreendimentos residenciais na cidade. No último dia 10 de julho, por exemplo, Senador Canedo ganhou uma loja de 4 mil m² de extensão da rede Irmãos Soares, líder em Goiás no varejo para itens para construção. A nova unidade funcionará bem em frente à Igreja Matriz, no Centro da cidade.

Estratégica

Segundo o executivo Robson Soares, diretor-geral do Grupo Soares, holding empresarial da qual faz parte a rede Irmãos Soares, Senador Canedo é uma cidade estratégica hoje. “No passado já tivemos uma loja aqui, mas que foi fechada em um momento complicado da economia do país. Porém, sempre foi uma localidade que ficou no nosso radar para voltar a investirmos. Além de seu crescimento, a localização e via de acesso facilitada também contribuíram muito com a escolha, já que é um município tão próximo da capital”, destaca Robson.

A nova loja Irmão Soares irá oferecer um amplo portfólio de produtos, que vão desde itens para construção mais pesada, como tijolos, cimentos, ferramentas e maquinários; até toda a parte de acabamento, o que inclui parte hidráulica, cerâmicas, pisos e revestimentos.

Essa é a 19ª loja da rede no país e visa atender à população canedense com entrega rápida, de até no máximo 24 horas, além de ser a primeira a contar com uma novidade nas condições de pagamento.

“Iremos oferecer a possibilidade de realização de compras parceladas no boleto, sem juros. É uma inovação, que estamos implantado em Senador Canedo em primeira mão, e posteriormente iremos disponibilizar para as demais lojas do grupo”, destaca a gestora de marketing do Grupo Soares, Danielly Nunes.