Duda e Ana Patrícia dão show na praia, avançam e jogam pela liderança

Duda e Ana Patrícia venceram Liliana e Paula, da Espanha, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio de vôlei de praia feminino, pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As brasileiras tiveram parciais de 21/12 e 21/13. Com a vitória, a dupla está classificada às oitavas de final.

A dupla brasileira logo abriu vantagem na partida, com 6 a 1. A defesa funcionou muito bem, e obrigou as espanholas a fugirem de Ana Patrícia na rede, mas sem facilitar para Duda. Assim, Liliana cometeu diversos erros de ataque que levaram a uma confortável vitória do Brasil no primeiro set, por 21 a 12.

Na segunda parcial, Liliana e Paula melhoraram a performance, mas seguiram com eficiência ofensiva menor que as das brasileiras. Duda fez ótimas defesas, e permitiu que o Brasil tivesse contra-ataques para criar vantagem no placar, permanecendo pelo menos quatro pontos à frente desde que chegaram ao nono ponto.

A superioridade das brasileiras foi tamanha que Ana Patrícia chegou a receber um saque matando a bola no peito, fazendo o ponto de ataque na sequência. O placar refletiu o domínio, com parcial de 21 a 13.

Duda fechou a partida com 23 pontos de ataque, enquanto Ana Patrícia teve 15, além de dois de bloqueio. Duda e Ana Patrícia voltam à quadra contra Valentina Gottardi e Marta Menegatti, da Itália, na quinta-feira (1), às 15h, fechando a fase de classificação. O jogo vale a liderança do grupo.