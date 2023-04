Luciano Huck critica decisão sobre Novo Ensino Médio

Luciano Huck criticou, na tarde desta segunda-feira (3), a decisão do governo de suspender a implementação do novo Ensino Médio. O apresentador fez uma publicação em seu perfil no Twitter, que recebeu mais de 1 mil comentários em menos de duas horas - a maioria de professores, que divergem dele na discussão.

"O Novo Ensino Médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente", escreveu Huck, em post que teve mais de 270 mil visualizações.

A deputada estadual e professora Elika Takimoto foi uma das internautas que respondeu o comandante do "Domingão com Huck". "Você acha que estudantes de escola pública - onde sequer têm professores de todas as disciplinas - têm condições de oferecer todos os itinerários? Essa reforma é um verdadeiro apartheid", escreveu ela.

O professor Toninho Vespoli, vereador eleito por São Paulo, também se indignou com a posição de Huck. "Luciano, o que você entende de Educação? Quantas escolas visitou? Qual realidade do chão da escola você viveu? O que é uma escola mais atrativa para você? Sei que o seu interesse é defender as fundações ávidas em meter a mão na verba da escola pública, mas tenha o mínimo de decência".

A implementação do novo formato do ensino médio tornou-se obrigatória em 2022 e tem registrado uma série de problemas. Os estudantes reclamam, principalmente, de terem perdido tempo de aula de disciplinas tradicionais. A decisão de suspender a medida foi divulgada nesta segunda-feira, e deve ter portaria publicada nos próximos dias.