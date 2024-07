Acontece a primeira etapa do Circuito Gastronômico de Goiás

O Circuito Gastronômico na cidade de Goiás, com o tema "Cozinha Cerratense", teve início na última segunda-feira (1) e promete uma experiência gastronômica única até o dia 28 de julho. Chefs renomados, como Jimmy Ogro, Emiliana Azambuja, Kátia Barbosa, Cidinha Santiago, José Honorato e André Barros, participarão do festival, apresentando suas criações e realizando workshops e palestras sobre gastronomia.

Nesta primeira etapa, o Circuito está acontecendo em 30 estabelecimentos participantes, cada um oferecendo pratos exclusivos com ingredientes típicos do cerrado, como pequi e baru. No cardápio temos pamonhas, drinks, empadão, hamburguer, petiscos, manjar de cajuzinho e muito mais. Os preços dos pratos são a partir de R$ 15. Clique aqui para acessar o guia completo com os estabelecimentos participantes.



Na segunda etapa, de 19 a 22 de julho, teremos a Arena Gastronômica Senac, na Praça de Eventos. Este espaço é dedicado aos amantes da gastronomia, onde chefs renomados conduzirão aulas e oficinas, compartilhando seus segredos e técnicas culinárias. Além das oficinas, a Arena terá expositores de produtos artesanais, como queijos, mel, cachaças, cervejas, vinhos, comidas, entre outros.



A Arena contará ainda com um espaço Kids e Cozinha Show, com o projeto Mãos na Massa, onde 20 participantes terão a oportunidade de cozinhar ao lado dos chefs. Além disso, haverá a Cozinha de Cora, uma cozinha equipada com fogão e forno caipira, que estará em funcionamento durante todo o evento. O festival vai além da gastronomia, com apresentações culturais de artistas como Noys é Noys, Maíra, Heróis de Botequim e, para encerrar com chave de ouro, Elba Ramalho.



O presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, destaca a importância de promover eventos que valorizem o setor gastronômico. “Sabemos que a culinária é uma forma de arte que desperta os sentidos e une as pessoas. Portanto, ao promover um festival gastronômico, estamos não apenas oferecendo qualificação e uma variedade de pratos, mas também criando momentos de conexão e convívio”, comenta.



Já o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, ressalta a importância da qualificação profissional para o fortalecimento do comércio local. “Neste festival, contaremos com a participação de renomados chefs e especialistas culinários, que irão apresentar suas criações e compartilhar suas técnicas e conhecimentos. Além disso, teremos workshops e palestras, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento profissional para toda comunidade”, disse.



O Circuito Gastronômico é uma realização do Senac, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, e do Sindicato de Turismo e Hospitalidade (Sindtur), com apoio da Goiás Turismo, Goiás Social, Sebrae, Associação dos Restaurantes, Pousadas, Hotéis e Similares (ARPHOS), Bonfrigo e Prefeitura municipal de Goiás, conta também com a organização de São Bento Produções e Eventos.