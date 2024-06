Arraiá promete tarde de diversão para idosos em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia realiza nesta quarta-feira (26), das 13h às 18h, o Arraiá São João - Alegria sem Idade 60+, no Clube do SindiGoiânia, localizado na Alameda Juazeiro do Norte, Parque Amazônia.



O evento é gratuito e voltado para a comunidade 60+. A iniciativa busca proporcionar uma tarde de diversão e confraternização, valorizando e promovendo o bem-estar dos idosos.



Durante o evento, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de comidas típicas juninas, além de dançar e se alegrar ao som das músicas animadas do cantor Frank Vinny e sua banda.