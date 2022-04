Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil segue aberto até final de junho

O período para a realização de cadastro e recadastro no Programa Passe Livre Estudantil (PLE), referente ao primeiro semestre de 2022, segue aberto até o dia 30 de junho. Alunos de Goiânia e Região Metropolitana podem realizar a solicitação do benefício no site do programa. Já os alunos que moram em Anápolis devem ir presencialmente a uma das unidades do Vapt Vupt do município.

Após a aprovação da solicitação, o cartão do novo beneficiário será feito em até 15 dias. Quando pronto, um e-mail de confirmação será enviado. O cartão deverá ser retirado pelo estudante na unidade do Vapt Vupt escolhida no momento da inscrição. A retirada do cartão do PLE é feita somente após agendamento pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Passe Livre

O Passe Livre Estudantil é um benefício fornecido gratuitamente pelo Estado que dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês. O saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as viagens fornecidas ao longo do mês.

O programa cobre as cidades de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Maiores esclarecimentos e apoio, podem ser obtidos pelos telefones (62) 3201 9748; (62) 98306 0294 e (62) 98306 0165 (ambos via WhatsApp).

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.