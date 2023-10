Corpo de fisioterapeuta é encontrado com as mãos amarradas após carro capotar em trecho da BR-060

O corpo de uma fisioterapeuta, identificada como Larissa Araújo, de 25 anos, foi encontrado fora de um carro que capotou na manhã desta segunda-feira (2), em Rio Verde, no Sudoeste goiano. O acidente aconteceu na BR-060, KM 38, sentido Goiânia. O motorista e um homem suspeito de estar envolvido no caso foram presos, segundo a Polícia Civil.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela estava com os pés e as mãos amarradas, enrolado em um lençol e aparentemente dentro do porta malas do veículo. Após o acidente, o motorista fugiu do local, mas foi encontrado e preso em uma região de mata próxima onde capotou o carro.

Ao Daqui, a Polícia Militar (PM) informou que o motorista possui antecedente criminal por roubo e chegou a ser preso no Rio Grande do Norte, mas há um mês morava em Rio Verde. Outro homem suspeito de estar envolvido no caso também foi detido.

Segundo a PRF, o carro não prestava serviços funerários e é registrado no município de Rio Verde. No interior dele foram encontrados diversos objetos, como botijão de gás e uma televisão que, possivelmente, seria da mulher.

A Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo para perícia. Câmeras de monitoramento instaladas nas empresas da região foram disponibilizadas para auxiliar na investigação.