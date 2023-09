Empresa pode suspender serviços de home care e UTI móvel em Goiânia por atraso em repasses

A empresa Transmédica informou que irá suspender serviços de home care e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel por atrasos nos repasses da Prefeitura de Goiânia. Pacientes graves com leito de UTI em casa podem ficar sem suporte em três dias. O comunicado foi encaminhado pela empresa a todos os pacientes na segunda-feira (11).

A possível suspensão dos serviços da empresa deixou responsáveis pelos pacientes desesperados. Muitos precisam de suporte 24 horas e alguns de respiração mecânica.

Lorrayne Gomes, tem uma filha de 6 anos que recebe os serviços de atendimento em casa. A mãe da menina conta que está assustada.

“Minha rotina vai mudar completamente. Eu não sei como vamos fazer, sem esses serviços, minha filha recebe atendimento em casa, como pediatra, técnicas de enfermagem e até oxigênio”, desabafa Lorrayne.

Os pagamentos de janeiro até julho de 2023 estão em atraso. A empresa informou que notificou há 15 dias a Secretaria Municipal de saúde sobre a falta de pagamento.

Segundo a Wilkerlla Aline, coordenadora da Transmédica, até a manhã desta quarta-feira (13), a empresa não recebeu nenhuma resposta sobre o pedido de pagamento.

“Cerca de 25 pacientes graves, que tem leito de UTI em casa, podem ficar sem os serviços, pois o custo de atendimento é alto e sem os repasses a empresa não tem condições de manter o acompanhamento”, conta Aline.

Nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que foi realizado um pagamento à Transmédica no início desta semana. Nos próximos dias será quitado mais um mês. Com base no acordo firmado com a empresa, serão quitados dois meses juntos até que os repasses sejam atualizados. A secretaria tranquiliza os familiares e pacientes, o serviço não será suspenso.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - Prefeitura de Goiânia