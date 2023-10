Morre o cicloativista Edson de Melo, aos 47 anos, em Goiânia

O cicloativista Edson de Melo Alves morreu nesta quarta-feira (18), aos 47 anos, em Goiânia, às 13h35. Ele estava internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) após sofrer um acidente doméstico. ‘Tio Edson’, como era conhecido, trabalhou durante 17 anos no Jornal O POPULAR, além do Jornal DAQUI, do Grupo Jaime Câmara (GJC), e fundou o projeto de pedal “GO Ciclo”.

Edson de Melo era conhecido por ser acolhedor, alegre, incentivador e ativista, palavras usadas por amigos para definir o designer gráfico.

“Edson de Melo Alves, o ‘Tio Edson’, foi para além do profissional diligente, um amigo incondicional. Deixa sua marca como a pessoa sempre pronta a auxiliar. Caridoso e paciente, era aquele que pegava na sua mão quando chegava a necessidade. Das boas risadas, dos diversos encontros e das mensagens nos horários mais improváveis ficarão as lembranças de alguém que nos brindou na vida com seu sorriso e extremo carisma”, comentou o editor-adjunto e de imagem do POPULAR, André Rodrigues.

Nos jornais O POPULAR e DAQUI, Edson de Melo trabalhou entre 2003 e 2020 no departamento de diagramação. Foram 17 anos dedicados à criação de páginas dos jornais impressos. “Desde que saiu do jornal, ele trabalhava como autônomo, tinha alguns projetos que mantinha e seguia como designer gráfico, além do pedal”, contou Angela de Melo Alves, irmã do cicloativista.

Edson de Melo fundou o projeto de pedal GO Ciclo em 2014. “Somos amigos de longa data, o projeto foi pensado para ajudar iniciantes no pedal. O Edson sempre foi muito acolhedor. No projeto, nós temos eventos que foram pensados para ajudar o próximo, como o Natal das Luzes e o Dia Mundial sem carro. Arrecadamos alimentos e brinquedos para doar para projetos sociais”, contou Edivânia Angélica Silva, de 43 anos, que é amiga de Edson de Melo e hoje é uma das três pessoas que estão à frente do GO Ciclo.

“Nós tínhamos uma amizade muito bonita. Ele sempre foi muito alegre, descontraído e era um cara que incentivava a todos no esporte. Muito preocupado com causas sociais, brigava por ciclovias, ciclofaixas”, citou Victor Matheus Costa, de 38 anos, que integra o projeto GO Ciclo.

Acidente doméstico

Edson de Melo sofreu um acidente doméstico na sexta-feira (13), em sua casa, em Aparecida de Goiânia. Ele morava sozinho e conseguiu entrar em contato com a mãe no momento do acidente. Posteriormente, o cicloativista foi internado no Hugo e aguardava por cirurgia após lesionar cervical e lombar. Na segunda-feira (16), sofreu uma parada cardíaca, foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e morreu nesta quarta-feira (18) por complicações.

“Tio Edson” será sepultado no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. O velório será na Fênix Funerária, no Setor Araguaia, em Aparecida de Goiânia, com horário ainda a ser divulgado pela família do cicloativista.