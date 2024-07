Oficina de Dança contemporânea e popular chega a Chapada dos Veadeiros

O município de Alto Paraíso de Goiás recebe, nesta sexta-feira (12), a Oficina de Dança Contemporânea e Popular – Cavalo Marinho. O projeto é apoiado pela lei federal Paulo Gustavo, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A atividade é gratuita e tem como público alvo artistas da cena e toda a comunidade a partir de 15 anos de idade.



Voltada para a relação do corpo em movimento na investigação de técnicas de Dança, a oficina propõe a experimentação de planos, níveis e qualidades distintas de movimento, além do jogo cênico instaurado por elementos das danças tradicionais nordestinas (Cavalo Marinho), a fim de explorar possibilidades corporais em novos vocabulários gestuais, estimulando a recepção e a resposta na troca com o outro durante a ação cênica.

No âmbito do “Cavalo Marinho”, a oficina terá foco no “mergulhão”, que a formação de roda em que corpos dançantes cortam o espaço em um vigoroso sapateado nordestino. O Cavalo Marinho é um folguedo tradicional da zona da mata setentrional de Pernambuco, também praticado em Alagoas e agreste da Paraíba.

Essa tradição remonta à Idade Média, com antigas famílias circenses de caixeiros viajantes em trupes de artistas populares e teatrais pela Europa. A dança tem cerca de 76 personagens dentre mascarados, animais e seres fantásticos, inspiração há mais de 5 séculos. O folguedo nasceu no Brasil nos intervalos do trabalho na lavoura de cana-de-açúcar, o cavalo-marinho é festa de terreiro.



A realização da oficina é gratuita e será realizada em parceria com o Grupo de Pesquisa CENA SANKOFA – Núcleo de Estudos das Corporeidades e Saberes Tradicionais na Cena Contemporânea, durante a programação geral do III Fórum Sociocultural Local, no Polo Chapada dos Veadeiros da UnB Cerrado.



A Artista

Andréia Evangelista tem formação em Artes Visuais (mestrado EBA/UFRJ, 2021), em Dança (licenciatura Faculdade Angel Vianna FAV, 2010) e Teatro (curso técnico CAL, 2004). Nas Artes Cênicas atua como coreógrafa, preparadora de atores e diretora de movimento.Como artista visual amplia a percepção da corporeidade por meio de ações performáticas. Sua investigação gestual em dança contemporânea conversa com noções do Teatro Físico e da Dança-Teatro.





SERVIÇO: Oficina de Dança Contemporânea e Popular (Cavalo Marinho)

Data: 12 julho às 15h

Local: III Fórum Sociocultural Local - UNB Cerrado

Evento gratuito