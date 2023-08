Prefeitura começa obra em novo trecho da Avenida Perimetral Norte com faixa reversa

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) iniciou nesta quinta-feira (10) a reconstrução asfáltica do segundo trecho da Avenida Perimetral Norte. As interdições continuarão acontecendo de forma parcial para não impedir o fluxo de veículos. A previsão para conclusão da do trecho é de 30 dias, sendo 15 para cada trecho.

A obra faz parte do Programa 630 km e desta vez ocorre no sentido oeste, da trincheira da GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no Setor Goiânia 2. Depois, os trabalhos continuarão na direção contrária, com o tráfego concentrado na pista reconstruída, utilizando faixa reversa.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Denes Pereira, mais de 75% do Projeto de 630 Km já foram finalizados, ou seja, já são 382 quilômetros de asfalto novo.

Confira a divisão dos trechos da obra: