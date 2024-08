Anvisa proíbe comercialização de balas da marca Dori por suspeita de salmonella

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de alguns lotes de sete produtos da marca Dori por suspeita de contaminação pela bactéria salmonella.

Fazem parte da lista lotes da bala hortelã recheada, bala bolete tutti frutti, bala hortelã mint, bala morango recheada, dori regaliz tijolo, bala lua cheia chantilly e bala yorgurt 100 morango.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (20).

A empresa Dori disse, por meio de nota, que iniciará o recolhimento voluntário dos produtos, fabricados em sua unidade de Rolândia (PR), no período de 21 de junho a 10 de julho de 2024.

"Os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda desses produtos, e o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído", afirmou, em nota.

A empresa pede ainda que os clientes não consumam os produtos e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Dori Alimentos, pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00; e ,aos sábados, das 8:00 às 12:00. Esclarecimentos de dúvidas sobre o recolhimento também podem ser feitos pelo e-mail sac@dori.com.br.

"Todos os outros produtos da Dori, incluindo produtos como os acima de outros lotes e datas de validade, são considerados seguros para consumo", acrescentou a empresa.

O QUE É SALMONELLA?

A salmonella causa intoxicação alimentar no ser humano. Há duas espécies que podem causar doenças: S.enterica e S.bongori. A transmissão da bactéria ocorre, geralmente, pela ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais que tenham a salmonella.

A bactéria é encontrada em cachorros, galinhas, porcos, vacas, répteis, anfíbios e outros animais. Qualquer alimento que seja originário desses animais ou tenha tido contato com suas fezes pode ser contaminado com salmonella. A água também pode ser infectada com a bactéria.

Por isso, a recomendação é que as pessoas lavem bem as mãos antes de manipular e/ou cozinhar os alimentos, ou se tiverem tocado em animais infectados. Os alimentos também devem ser bem lavados.

Os principais sintomas são diarreia, vômitos, febre, dor abdominal, mal-estar, cansaço, perda de apetite e calafrios. Esses indicativos podem surgir entre 6 e 72 horas após o consumo do alimento, e a duração pode variar entre dois a sete dias, dependendo da gravidade. É importante manter a hidratação, e normalmente o tratamento é feito com antibiótico.

Veja todos os lotes que não devem ser vendidos e consumidos:

- Bala Hortelã Recheada

PRD 210624 / VAL 21/06/2026

PRD 240624 / VAL 24/06/2026

PRD 250624 / VAL 25/06/2026

- Bala Bolete Tutti Frutti

PRD 250624 / VAL 25/06/2026

PRD 270624 / VAL 27/06/2026

PRD 280624 / VAL 28/06/2026

PRD 010724 / VAL 01/07/2026

PRD 020724 / VAL 02/07/2026

PRD 030724 / VAL 03/07/2026

- Bala Hortelã Mint 30x600G Bala Morango Recheada

PRD 050724 /VAL 05/07/2026

PRD 080724 / VAL 08/07/2026

PRD 240624 / VAL 24/06/2026

PRD 260624 / VAL 26/06/2026

PRD 270624 / VAL 27/06/2026

PRD 280624 /VAL 28/06/2026

- Bala Morango Recheada

PRD 080724 / VAL 08/07/2026

PRD 090724 / VAL 09/07/2026

PRD 100724 / VAL 10/07/2026

- Dori Regaliz Tijolo

PRD 185 / VAL 03/11/2025

PRD 186 / VAL 04/11/2025

PRD 187 / VAL 05/11/2025

- Bala Lua Cheia Chantilly

PRD 020724 / VAL 02/07/2026

PRD 030724 / VAL 03/07/2026

PRD 040724 / VAL 04/07/2026

- Bala Yogurte100 Morango

PRD 020724 / VAL 02/07/2026

PRD 030724 / VAL 03/07/2026

PRD 040724 / VAL 04/07/2026

PRD 050724 / VAL 05/07/2026

PRD 090724 / VAL 09/07/2026