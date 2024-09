Aproveite o tempo de seca para acelerar sua obra

Tradicionalmente o período de estiagem é o mais indicado para as etapas iniciais de uma obra de construção, como a fundação, alvenaria e todas as outras que envolvem a parte externa de uma edificação. Quem dá a dica é o diretor da rede de lojas de materiais de construção Irmãos Soares e da Essence Acabamentos, Robson Soares.

Segundo ele, a ausência de chuva ajuda a evitar problemas como a erosão do solo e a dificuldade da secagem do concreto. Além disso, durante o período de estiagem é mais fácil o transporte e manuseio dos materiais de construção, garantindo com que as etapas críticas, como a fundação e a estrutura, sejam realizadas sem interrupções.

“Muitos encarregados de obras intensificam o trabalho neste período de estiagem, que aqui em Goiás costuma ir até o fim de outubro, porque a umidade trazida pelo clima chuvoso de fato pode atrapalhar algumas etapas das construção, como os serviços de terraplanagem, concretagem e até a pintura externa”, esclarece Robson, que dá outras dicas a seguir para uma obra célere e econômica, sem muitos contratempos, confira:

1- Escolha de fornecedores confiáveis: Opte por fornecedores que ofereçam materiais de qualidade, com garantia e bom prazo de entrega. Além disso, uma dica complementar do gerente de compras da Irmãos Soares, Raphael Monteiro, é escolher produtos que seguem normatizações, que garantem a segurança que é necessária para os insumos. Segundo ele, isso trará tranquilidade quanto a garantia e suporte quando for necessário, além de economia, visto que produtos que seguem normativas oferecem melhor rendimento evitando desperdício. Converse com seu fornecedor a respeito do atendimento às normas de qualidade dos produtos.

2 - Contratação de mão de obra qualificada: Uma equipe bem treinada e experiente reduz desperdícios e retrabalhos. Um conselho dado por Raphael Monteiro é pedir indicações, conversar com proprietários de obras que já foram executadas pelo profissional e, se possível, ir até o local do serviço executado para se certificar da qualidade do trabalho realizado.

3 - Controle de estoque: Mantenha um controle rigoroso do estoque de materiais para evitar desperdícios e garantir que nada falte durante a obra. O gerente da rede de lojas destaca que é sempre bom ter um alinhamento entre o profissional e dono da obra/reforma para que a solicitação dos materiais chegue com antecedência, evitando a falta de produto para a realização do serviço, também é muito importante que se anote tudo que foi usado na obra.

“Essa anotação pode ser feita de forma simples em em um caderno ou até mesmo de forma mais elaborada criando uma planilha de gastos. Isso ajudará a ter ciência do custo da obra e facilitará o controle dos recursos disponíveis até a finalização do serviço”, completa ele.

4 - Tecnologia: Utilize ferramentas e tecnologias que ajudem a monitorar o progresso da obra e a gestão de materiais. De acordo com Monteiro, existem aplicativos de uso gratuito para a indicação de mão de obra, tanto para grandes serviços quanto para pequenos reparos, além de ferramentas que podem ajudar a calcular as estimativas de matérias gastos na obra. Conheça alguns exemplos:

Getninja - Neste app, o usuário pode encontrar profissionais e contratar serviços para tudo que precisar na obra. São mais de 500 tipos de serviços oferecidos.

Habitissimo - Encontre profissionais de confiança: Pintores, marceneiros, arquitetos, mudanças e outros serviços de obras e reformas para o seu imóvel.

Reforma simples - O Reforma Simples é um app móvel que permite obter uma estimativa da quantidade e do preço dos materiais para diversos serviços de construção ou reforma.

5 - Planeje a compra de materiais de construção por etapas: Esta decisão, permite ajustar o orçamento conforme a obra avança e economizar. No caso da fundação, os materiais básicos são aço, cimento e madeira. A dica para essa fase é comprar cimento de boa qualidade e verificar a procedência do aço para garantir resistência.



Na parte da alvenaria (paredes e lajes) os materiais essenciais são cimento e argamassa, e a orientação de Robson Soares é ficar atento à proporção no preparo da argamassa e assim evitar desperdício. Já para o reboco será usado muita areia fina, cimento e cal hidratada. Para essa fase da obra a dica é usar bem a peneirada para evitar imperfeições no acabamento.

Para o telhado haverá um grande uso de madeira, telhas ou estrutura metálica, além de pregos e parafusos. A orientação do especialista é buscar telhas que ofereçam boa eficiência em termos de durabilidade e isolamento térmico.

Para a fase do acabamento, os itens de porcelana, como pisos, revestimentos para paredes, tintas, louças sanitárias e metais são essenciais. Para essa etapa, a sugestão de Robson é avaliar bem o custo benefício dos itens a serem comprados para a obra e fugir do barato, que no futuro sairá muito caro. “Invista em acabamentos de boa qualidade, pois são os itens que mais influenciam na estética e funcionalidade do imóvel”, orienta.