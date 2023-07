Casal de brasileiros denuncia que foi agredido em Portugal durante briga em estacionamento

Um ajudante de pastelaria, de 29 anos, e a esposa dele, de 27, denunciaram que foram agredidos durante uma briga em um estacionamento em Olhos D'água De Natal, em Algarve, Portugal. Os dois, que preferem não se identificar por medo, são nascidos em Goiânia e disseram que não estão comendo, nem dormindo direito, após as agressões.

Como os agressores não foram identificados, a reportagem não os localizou para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

À reportagem, o homem contou que estava estacionando o carro com a esposa para ir a uma loja, quando dois agressores encostaram perto e pediram para eles tirarem o veículo porque ia atrapalhar a passagem deles. Em tom de ameaça, os dois teriam dito que iam agredir o casal, caso não saíssem do local.

Detalhes da agressão

Após a esposa cair, o ajudante de pastelaria contou que um dos agressores fez uma “gravata” no pescoço dele, enquanto o outro deu dois socos. A agressão aconteceu no dia 24 de junho e o casal chegou a fazer um exame de corpo de delito. O homem teve escoriações na testa e no supercílio e a mulher, um corte na cabeça, que precisou de 13 pontos.

O ajudante de pastelaria relatou ainda que tentou denunciar o caso à polícia, por duas vezes, mas como não tinha a placa do carro dos agressores, foi orientado que “não ia adiantar nada”. Apesar disso, as autoridades coletaram as informações deles e solicitaram o exame de corpo de delito, que já foi feito.

Medo

O ajudante explicou que ele e a esposa mudaram para Portugal há um ano, na esperança de juntar dinheiro para comprar uma casa. No entanto, após a agressão, querem voltar ao Brasil.