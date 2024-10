Cimehgo prevê chuvas intensas com fortes rajadas de vento no fim de semana de eleições

Goiás deve ter chuvas intensas com fortes rajadas de vento e raios neste fim de semana de segundo turno de eleições para as cidades de Goiânia, Aparecida e Anápolis. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A condição é provocada pelo avanço de uma frente fria pela região sudoeste do Brasil.

Ao jornal, o gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que o responsável por essas chuvas é o avanço da frente fria que vem do litoral do país, arrastando e formando um canal de umidade em Goiás. "Além disso, ainda temos o calor na atmosfera, que combinado com a umidade dessa frente fria, favorece chuvas que virão em formato de tempestades", apontou.

Conforme o gerente do Cimehgo, embora irregulares, as chuvas serão volumosas. De acordo com ele, no sábado (26), cidades como Jataí e Rio Verde receberão chuvas que podem chegar a 25mm. "No domingo (27), por exemplo, em Goiânia, as chuvas podem chegar a 20mm", pontuou.

O Cimehgo divulgou que as tempestades podem gerar chuvas de 30 mm/h ou até 60 mm/dia, com rajadas de vento de 40 a 60 km/h. Ainda segundo André Amorim, a previsão é que as chuvas iniciem no sábado (26) e sigam até segunda-feira (28).

Confira a previsão por região:

Região Oeste

Temperatura mínima:21º

Temperatura máxima:35º

Chuva: 30,0mm

Região Norte

Temperatura mínima:22º

Temperatura máxima:36º

Chuva: 20,0mm

Região Leste

Temperatura mínima:17º

Temperatura máxima:32º

Chuva: 20,0mm

Região Sudoeste

Temperatura mínima:19º

Temperatura máxima:32º

Chuva: 35,0mm

Região Central

Temperatura mínima:19º

Temperatura máxima:33º

Chuva: 30,0mm

Região Sul

Temperatura mínima:19º

Temperatura máxima:32º

Chuva: 30,0mm

Confira a previsão para alguns municípios:

Para alguns dos munícipios goianos, conforme o Cimehgo, a previsão é de sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas.

Goiânia

Temperatura mínima: 19°

Temperatura máxima: 31°

Chuva: 15,0mm

Porangatu

Temperatura mínima: 23°

Temperatura máxima: 36°

Chuva: 8,0mm

Catalão

Temperatura mínima: 19°

Temperatura máxima: 32°

Chuva: 12,0mm

Jataí

Temperatura mínima: 19°

Temperatura máxima: 32°

Chuva: 20,0mm

Rio Verde

Temperatura mínima: 19°

Temperatura máxima: 32°

Chuva: 15,0mm

Luziânia

Temperatura mínima: 17°

Temperatura máxima: 30°

Chuva: 8,0mm

Anápolis

Temperatura mínima: 19°

Temperatura máxima: 28°

Chuva: 6,0mm