Cotec leva a coleção Cores do Cerrado para a Amarê Fashion

O projeto "Cores do Cerrado", das escolas de moda dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs), rede de profissionalização gratuita do Governo de Goiás ligada ao Programa Goiás Social, será apresentado em um desfile coletivo durante a Amarê Fashion - Semana de Moda Goiana, que acontece de 07 a 10 de agosto, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.



As peças prometem destacar a riqueza da fauna e flora do Cerrado, em criações autênticas e inovadoras, fruto de um processo colaborativo entre nove unidades do Cotec. A coleção Cores do Cerrado apresentará peças produzidas em linho, sarja e crepe georgette, tecidos que conferem maior liberdade e alta qualidade na produção das peças, que vão abraçar a moda feminina e masculina.



O desfile do Cotec vai acontecer no dia 9 (sexta-feira), às 14h, com a missão de apresentar ao mundo da moda a qualidade e os resultados do ensino profissionalizante gratuito ofertado para o segmento.



De acordo com Mirella Melazo, coordenadora de Moda do Centro de Educação Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT-UFG), “o processo de orientação e desenvolvimento do projeto foi colaborativo e detalhado". Cada escola recebeu diretrizes específicas para garantir que as peças criadas estivessem alinhadas com o tema central.



Capturar a diversidade e a riqueza das cores do bioma, de maneira autêntica e atraente, foi um dos principais desafios enfrentados, segundo a coordenadora. "A orientação incluiu reuniões periódicas e revisões de progresso, assegurando que todas as escolas estivessem no caminho certo e que a coleção final fosse coesa e harmoniosa", explica Melazo.



Titular da pasta responsável pelos Cotecs, o secretário de estado da Retomada César Moura reforça a importância desse espaço. “Para os alunos, estar na passarela da Amarê é um catalisador nos planos de se dedicar à moda, tanto no trabalho que é promovido durante o evento como também na troca de experiências com os profissionais que participam da Semana da Moda Goiana”, afirma.



Para Alethéia Cruz, diretora de Desenvolvimento e Avaliação do CETT-UFG, a orientação contínua e o feedback construtivo foram essenciais para refinar cada look, garantindo as diretrizes estabelecidas e a criatividade individual de cada aluno.



"Foi uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, aprender uns com os outros e superar desafios juntos", avalia Aletheia, que completa ainda que “essa experiência reforçou a importância da colaboração na moda, mostrando que a união de diferentes mentes criativas pode resultar em realizações extraordinárias”.



Oferta de cursos

Durante a Amarê Fashion, os interessados na formação profissionalizante gratuita do Cotec, poderão se inscrever nos cursos: Técnicos em Vestuário (1.300h) e Modelagem de Vestuário (900h).



Para se ter uma ideia da grandeza da moda, o setor de confecção de artigos de vestuário e acessórios (camisetas, calças, bermudas e semelhantes) cresceu 426% no estado, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE, referentes a novembro de 2023, e divulgados no início deste ano.



Sobre a Amarê Fashion

A 3ª edição da Amarê Fashion - Semana da Moda Goiana, marcada para acontecer de 07 a 10 de agosto, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO), é uma realização do Sebrae Goiás, Senac Goiás e Governo de Goiás, e tem como propósito entregar a todos os atores do mercado da moda goiana os mais assertivos insights e tendências para alavancarem seus negócios, seja para o empreendedor com mais experiência de mercado, para o novo empreendedor, para o estudante de moda, para o produtor de algodão, para o lado autêntico da moda autoral ou para o lado veloz do fast fashion. O evento contribui para o fortalecimento de Goiás, de suas riquezas, do seu povo, de sua cultura, e claro, da moda goiana.