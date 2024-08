Goiânia registra oitavo caso de raiva em morcego

Goiânia registrou o oitavo caso de raiva em morcego este ano. O animal foi encontrado morto no setor Urias Magalhães, na região norte da capital.

Conforme o Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), a ocorrência de raiva em morcegos é preocupante, já que a doença pode ser transmitida para seres humanos e animais domésticos como cães e gatos.

Em 2023, foram registrados sete casos ao todo. No período, não houve registro da doença em humanos ou animais, além dos morcegos, na capital. No entanto, em 2022, foram registrados dois casos de raiva em gatos em Goiânia, segundo o Zoonoses.

Em Aparecida de Goiânia, a vacinação contra a raiva em cães e gatos já iniciou. Em Goiânia, a imunização começará no dia 14 de setembro.

Oitavo morcego

O morcego era da espécie artibeus lituratus, que se alimenta de frutas. Após ser encontrado morto, ele foi submetido a testes pelo laboratório da Agrodefesa (Labvet) e apresentou resultado positivo para a raiva, no dia 20 de agosto. Conforme o Zoonoses, nenhum humano ou animal teve contato com o morcego.

Os outros casos de raiva em morcegos deste ano foram registrados nos bairros Sítios de Recreio Samambaia, Urias Magalhães, Jardim Guanabara, Setor Jaó, Jardim Novo Mundo e Setor dos Funcionários. Deles, quatro eram da espécie mesma espécie do último animal infectado.

Raiva

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus. Ela afeta mamíferos, inclusive o ser humano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a doença caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com alto risco de morte.

A doença é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordida, podendo ser transmitida também por arranhões.

Orientação

Em caso de acidentes com animais domésticos, silvestres e principalmente morcegos, que podem estar infectados por raiva, a orientação da Secretaria Municipal da Saúde é procurar imediatamente uma unidade de saúde de urgência.

Além disso, a secretaria não aconselha que seres humanos ou animais domésticos tenham contato físico de proximidade com morcegos, já que não oferecem riscos caso não sejam manejados.

Caso aconteça de animais domésticos terem contato com morcegos, o responsável deve informar a Diretoria de Vigilância em Zoonoses pelos telefones (62) 3524- 3131 e 3524-3124 horário comercial e (62) 3524-3130 no período noturno, finais de semana e feriados.

Os mesmos telefones estão disponíveis para que a população informe em caso de morcegos encontrados sem vida.

Campanha de vacinação

Os animais domésticos, se vacinados, não desenvolvem raiva em caso de contato com outros animais infectados, segundo a Vigilância em Zoonoses. Por isso, o governo disponibiliza a vacina de forma gratuita ao longo do ano na Sede da Diretoria de Vigilância em Zoonoses e Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Além disso, os animais podem ser vacinados durante a Campanha Nacional de Vacinação, que este ano acontece entre dias 14 e 21 de setembro.