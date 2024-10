Goiânia só deve ter chuvas regulares a partir de novembro, diz Inmet

Goiânia deve ter chuvas regulares apenas a partir da segunda metade de novembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do órgão é que, nesse período, chova dentro da normalidade na maior parte de Goiás. Além disso, o estado se aproxima de uma nova onda de calor - a 9ª do ano, conforme o Inmet.

Até a primeira metade de novembro, segundo o Inmet, a tendência é de chuvas irregulares no estado, além da umidade relativa do ar seguir baixa. Nesse sentido, os boletins do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para esta terça-feira (1º) e quarta-feira (2) contêm alertas para a secura e a qualidade ruim do ar, especialmente devido às queimadas.

Ao Daqui, a meteorologista do Inmet, Elizabete Alves, destacou que o tempo quente e seco favorece o surgimento de queimadas. Com isso, é preciso que a população tenha consciência ambiental.

Essa [última] chuva não deu para molhar muito o solo. Então, o risco de queimadas continua, assim como os redemoinhos de poeira. Traz um certo transtorno quando eles [os redemoinhos] atingem moradias. [É preciso] Evitar jogar bituca de cigarro [em qualquer lugar], evitar fazer fogueiras em locais inapropriados, evitar colocar fogo em folhas”, salientou Elizabete.

A meteorologista reforçou ainda que é bom as pessoas acompanharem diariamente as previsões do tempo, a fim de evitar dúvidas e até desinformação. Segundo Elizabete, Goiás está em uma fase de transição - saindo do período seco para o chuvoso. “Nesse período é muito difícil os modelos [do Inmet] pegarem uma chuva pontual. O modelo pega as chuvas de máxima escala, como uma frente fria que é grande e vai passando por vários estados”, explicou.

8ª onda de calor

Segundo o Inmet, Goiás deve enfrentar a 8ª onda de calor a partir desta quarta-feira (2). As temperaturas atingirão cerca de 5 °C acima da média, especialmente nas regiões sudoeste, oeste e norte do estado. Além disso, conforme o órgão, as próximas chuvas em Goiás devem ocorrer somente a partir do dia 7 de outubro.

Alguns dos municípios goianos mais afetados pela nova de calor são, como prevê o Inmet:

Aragarças (região oeste);

cidade de Goiás (região noroeste);

Porangatu (região norte);

São Miguel do Araguaia (região norte);

Rio Verde (região sudoeste);

Jataí (região sudoeste);

Catalão (região sudeste).