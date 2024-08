Itumbiara realiza o 3º Dia do Cooperativismo neste sábado

O 3º Dia do Cooperativismo acontece este sábado (17), das 8 às 12 horas, na Praça da República, em Itumbiara, com uma manhã repleta de atividades gratuitas voltadas para toda a família. O evento é promovido pelo Sistema OCB/GO e conta com a participação de oito cooperativas, além do apoio da Prefeitura e diversas entidades parceiras.



Os moradores de Itumbiara terão à disposição uma ampla variedade de serviços e atividades. Na área da saúde e bem-estar haverá orientação e prevenção em saúde bucal, aferição de pressão arterial e glicemia, corte de cabelo, massagem, limpeza de pele e ajuste de óculos.



Já no lazer e cultura acontecerá exposição de carros antigos, distribuição de mudas, feira de adoção de pets e uma programação infantil, que inclui brinquedos infláveis, cama elástica, pintura de rosto, animação com balões, piscina de bolinhas, pescaria, jogo de argola, além de distribuição de picolés, algodão-doce e pipoca.



Haverá ainda um passeio ciclístico com largada às 7h para um percurso de 7,2 km. Os interessados devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis para retirar os kits de inscrição na unidade da Uniodonto Sul Goiano.