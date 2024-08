Os pais ainda estão entre as maiores influências na hora dos filhos escolherem uma profissão

Os pais têm uma forte e contínua influência no desenvolvimento global e tomada de decisão de seus filhos ao longo da vida. Eles, que são os primeiros exemplos de vida - incluindo a profissional - acabam inspirando os filhos na hora de escolher uma profissão. Pelo menos isso é o que aponta uma pesquisa do LinkedIn, rede social de negócios, que aponta que os pais ainda estão entre as maiores influências na vida de uma pessoa na hora de escolher a carreira.

De acordo com a pesquisa, realizada em 2019, cerca de 26% dos respondentes confirmaram o peso da família sobre essa decisão. Na casa do patroleiro encarregado Luiz Eustaque Silva, de 49 anos, foi assim. Ele se tornou um exemplo de referência profissional do filho Romário Rodrigues da Silva, de 32 anos.

Com mais de 30 anos de experiência na construção civil e quase 18 anos de Localiza Urbanismo, o Seu Luiz, como é carinhosamente conhecido, foi quem apresentou o ofício aos filhos. “Sempre ensinei os meus filhos sobre o trabalho e a importância de trabalhar, e todos eles sempre tiveram curiosidade sobre a minha profissão e seguiram os meus passos”, destaca.

Atualmente, Seu Luiz e Romário atuam no canteiro de obras do Jardim do Lago, segunda etapa do bairro planejado Reserva do Bosque, em Abadia de Goiás, e compartilham sobre como é trabalhar juntos. “Para mim é uma alegria imensa, que eu não consigo nem expressar. Todo pai quer o filho próximo e, graças a Deus, eu achei na Localiza [Urbanismo] esse apoio de poder ensinar o meu trabalho para os meus filhos”, relata Seu Luiz.

Ainda de acordo com ele, é natural, como em qualquer outra relação profissional, ter alguns embates para alinhar algum ponto. “Mas uma das melhores sensações que eu tenho é acordar de manhã e saber que o meu filho está perto de mim, em poder dar um beijo no meu filho e saber que ele está ao meu lado”, revela.

Romário, que atua como operador de escavadeira na Localiza Urbanismo, afirma ser um privilégio poder trabalhar e ser gerenciado pelo pai. “Graças a Deus nós convivemos muito bem no trabalho e fora do trabalho também. Temos uma ótima relação de pai e filho e trabalhar com ele é uma alegria muito grande para mim. Ter ele do meu lado como meu patrão e principalmente como meu pai é um privilégio”, enfatiza.

Pai de três filhos homens, Seu Luiz conta que ensinou a todos eles sobre o trabalho. Todos eles tiveram curiosidade sobre a profissão do pai e foram incentivados por ele a colocar a mão na massa. Os outros dois também já foram colegas de serviço do senhor Luiz na Localiza Urbanismo, mas seguiram por outros caminhos. Um comprou um caminhão e foi trabalhar por conta própria e o outro se mudou para o Tocantins. Sobre este último, ele desabafa: “O meu desejo é trazer ele de volta”.