Quina de São João 2024 deve pagar mais de R$ 220 milhões; veja o que dá para comprar com esse valor

A Quina de São João 2024 pode pagar mais de R$ 220 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas do sorteio que acontece no dia 22 de junho, válido pelo concurso especial 6.462. A Quina não acumula, então, se ninguém acertar cinco dezenas, o prêmio vai para quem acertar quatro, e assim por diante.

Quem conseguir levar esse dinheiro para casa pode ter a chance de mudar de vida. O Daqui pesquisou os preços usados no mercado para os carros populares mais vendidos, imóveis e smartphones. Veja alguns desses itens:

Alto padrão

Em Goiânia existem opções para quem pretende usar a bolada e elevar o padrão social. No Setor Marista existem opções de apartamentos a partir de R$ 3 milhões.

Outra opção é uma casa no Setor Portal do Sol Green, com uma área total de 5.000 m², sendo 2.600 m² de área construída, e arquitetura no estilo americano. A mansão tem dez suítes distribuídas em três pavimentos e conta com um elevador para facilitar o acesso. O valor da mansão é de R$ 28 milhões.

Já quem preferir o sossego da vida no campo pode optar por uma fazenda em Jussara com 191 alqueires, com casa de peão e rica em água por um valor de R$ 27 milhões.

O Daqui mostrou recentemente que uma loja de carros de luxo em Goiânia tem modelos com preço na faixa dos R$ 500 mil, e outros exemplares de alto luxo, como um Porche que custa R$ 1 milhão.

As cobiçadas Ferraris podem ser encontradas no mercado com preços variando entre R$ 1,8 milhão o modelo Caifórnia e R$ 4,2 milhões a 296 GTS.

Outras opções

É possível encontrar imóveis com padrão e custo menores em regiões valorizadas com no setor Bueno, em Goiânia, a partir de R$ 585 mil. Ou uma cobertura no mesmo setor por R$ 2.320.625, cerca de 1% do valor do prêmio.

Aos que gostam de smartphones, com esse montante seria possível comprar mais de 23,6 mil aparelhos do modelo mais recente de uma das principais marcas do mercado. Outro exemplo é com os carros populares. Um modelo 0 km de uma das marcas mais vendidas no mercado custa R$ 72.990. Com o prêmio é possível comprar 3 mil unidades e sobraria troco.

A economista e analista de mercado Greice Guerra Fernandes conversou com o jornal e deu dicas de investimentos que podem ser feitos com o prêmio. Segundo ela, é importante lembrar que o dinheiro precisa ser trabalhado. "Todo dinheiro quando não se trabalha se perde. Precisa ser alocado, imobilizado e investido. Se for gasto, precisa ter moderação", disse.

Greice explicou que a pessoa pode optar por deixar o dinheiro em uma poupança e aproveitar somente os juros, que renderiam cerca de R$ 1,6 milhão por mês já descontados os impostos. Porém, essa não é a melhor escolha já que o Brasil tem uma economia considerada instável, ou seja, que oscila muito.

"Minha recomendação é que ele diversifique sua carteira de investimentos. Colocando tantos por cento em renda fixa; mais um montante em renda variável; em imóveis (apartamentos em retorno de aluguel, salas comerciais); em ouro e prata; e também destinasse um pouco para investimentos fora do país justamente dada instabilidade do Brasil", enfatizou.

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis na cartela. Caso prefira, é possível deixar o sistema escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. As apostas também podem ser feitas no site das Loterias.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar. Os sorteios da Quina acontecem de segunda-feira a sábado, às 20h.

Quina de São João

O Concurso Especial da Quina tem sorteio realizado todos os anos desde 2011 na data próxima ao dia 24 de junho, que é a data comemorativa de São João no ano civil. De acordo com a Loterias, prêmio deste ano pode ser a maior premiação da história da Quina de São João.

Segundo a Caixa, esse concurso não acumula o prêmio. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, a premiação vai para quem acertar a quadra e assim por diante.