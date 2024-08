Setor de materiais de construção segue em crescimento

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) divulgou neste mês sua pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentando números de faturamento do setor.

O estudo indica que em junho de 2024 o faturamento deflacionado das indústrias de materiais apresentou crescimento em comparação com o mesmo período do ano anterior, com expansão de 1,2%. Em relação ao mês anterior, também houve aumento de 0,4%.

A Abramat prevê crescimento de 3% este ano no faturamento total deflacionado dos materiais de construção em relação a 2023. Os números são impulsionados pela construção civil e pelo mercado imobiliário. Em Valparaíso de Goiás isso não é diferente.

O município, que é o primeiro em crescimento no Entorno do Distrito Federal, de acordo com o Censo de 2022, apresentou entre 2010 e 2020 o crescimento econômico de 140,6%, bem acima do registrado por Brasília, no mesmo período, que foi de 84%. É neste cenário promissor que a Lennor Materiais de Construção foi inaugurada neste mês.

A nova loja da rede é a primeira loja inaugurada dentro da área comercial do Reserva do Vale, empreendimento totalmente planejado, que contará com monitoramento 24h, parques, condomínios horizontais - o primeiro, Mirante do Vale, já foi entregue aos moradores -, espaços de conexão e integração para diversos segmentos, tais como hub de esportes, saúde e educação, entre outros serviços como clínicas médicas e veterinária, padarias, academia, restaurante, empórios.

O projeto é para mais de 50 mil moradores, para que eles tenham a possibilidade de morar, trabalhar e se divertir no mesmo espaço. “O Reserva do Vale é um bairro planejado e muito bem organizado, com condomínios de alto padrão, é um negócio promissor, por isso o escolhi como local da empresa”, conta o empresário Taylor Lennor, proprietário da loja.

“Apostamos na construção das casas, por isso a escolha pelos materiais de construção e já estamos fechando boas vendas. Os clientes chegam com o projeto pronto e fecham a compra de todos os materiais que vão precisar”, completa.

Ele explica que os moradores buscam praticidade no dia a dia. “O cliente quer facilidade, precisou de algo, estamos ali perto para que possam comprar, não precisam sair do Reserva para buscar. Além disso, procuramos fazer nossas entregas de maneira rápida”, destaca Taylor, que também analisa a cidade e o futuro do empreendimento.

“Valparaíso é uma cidade que está crescendo bastante, bem promissora e o Reserva do Vale é um negócio diferenciado, será um bairro fora do comum. Daqui dois anos já estará muito valorizado e o comércio vai bombar”, projeta o dono da Lennor Materiais de Construção.