Centro Cultural Octo Marques recebe desfile de moda neste sábado (17)

O Centro Cultural Octo Marques recebe, na noite deste sábado (17), o desfile "Florilégio", organizado pelos alunos do 8º período do Bacharelado em Design de Moda da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O evento começa às 19h30 e é aberto ao público.

Serão exibidas as coleções autorais de 15 formandos, inspirados em diversas poesias. Todas as peças foram concebidas a partir de poesias, resultando em roupas inovadoras e expressivas.

Os alunos irão apresentar uma diversidade de estilos, técnicas e narrativas que a moda pode oferecer, celebrando a moda como uma forma de expressão artística e cultural. Os espectadores terão a oportunidade de imergir em um universo de cores, texturas e significados, proporcionando uma experiência única.

O desfile também será transmitido ao vivo pelo perfil @‌modaueg no instagram.

Funcionamento

Devido à montagem e desmontagem do desfile da UEG, o Centro Cultural Octo Marques não abrirá para visitação da exposição “Histórias na pele. Arte, Hip-hop e INKlusão”, de Yan Rissatti, no sábado e no domingo (18). A unidade reabre normalmente a partir de segunda-feira (19).



Serviço: Desfile de moda "Florilégio"

Data: Sábado (17)

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Octo Marques - Edifício Parthenon Center, R. 4 (entrada pela Rua 7), 515 - St. Central, Goiânia

Entrada gratuita

Instagram: @‌modaueg