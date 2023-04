Clientes do Nubank se queixam de sumiço do saldo em conta

Clientes do Nubank reclamam nas redes sociais que não conseguem acessar o saldo em conta por meio do aplicativo da instituição financeira na tarde desta quarta-feira (26).

No portal de monitoramento de reclamações Downdetector, as queixas dispararam por volta das 14h, com cerca de 520 notificações sobre dificuldades de usuários.

Operações no internet banking e login no aplicativo apareciam entre as principais queixas.

Procurado, o Nubank informou que o aplicativo passou por instabilidade momentânea, o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo. "A instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente", informou.