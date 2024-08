Pessoas preferem remédios à terapia

Apenas 5,1% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia, uma indicação geralmente adotada como terapia primária para lidar com questões de saúde mental. Cerca de 19% chegaram a se consultar em algum momento com um psicólogo ou um psiquiatra no decorrer do último ano, porém a maioria não passou de cinco encontros.

O estudo está no Índice Instituto Cactus-Atlas de Saúde Mental (iCASM), levantamento feito pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica ligada à promoção do bem-estar psíquico, junto à AtlasIntel, empresa especializada em pesquisas e dados. O estudo de 2023 mostra ainda que, dos poucos brasileiros que acessam a terapia, 43% haviam começado há menos de um ano.

A pesquisa destaca a diferença considerável entre a adesão à psicoterapia e o número de pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos para problemas emocionais, comportamentais ou relacionados ao uso de substância. Segundo o levantamento, 16,6% da população, 1 a cada 6 brasileiros, faz uso de remédios, 77,7% há mais de um ano. Os números valem uma reflexão neste Dia do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto.

A psicóloga Ana Beatriz Sahium, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, analisa que o uso de remédios é maior, pois no mundo imediatista que vivemos, as pessoas querem resultados rápidos.

“Só o medicamento vai resolver parcialmente, vai contribuir pra pessoa sentir menos o sintoma da tristeza, o desânimo, só que se eu não trato o que que está me causando aquilo, eu não tenho uma melhora 100%. A pessoa sente que está muito bem, só que na verdade aquilo pode voltar a qualquer momento porque ela não está tratando o que causa. Se eu for para a terapia e tratar e descobrir qual que é o início destes sintomas da depressão, da tristeza, eu vou ter uma melhora muito grande dos meus sintomas. Se estou aprendendo técnicas de como resolver aquele problema e ainda tenho a medicação, aí temos o que hoje nós chamamos de tratamento padrão ouro, que é medicação e terapia”.



Ela explica que, por meio da terapia, o paciente encontra o autoconhecimento, a base para o fortalecimento das emoções. “Ele compreende o que tem de bom, o que precisa melhorar, e se fortalece como indivíduo. Consegue resolver conflitos, consegue se impor, consegue ter essa força própria. Trabalha sua autoestima e passa a acreditar em sua capacidade. Com autoconhecimento, cada um consegue resolver problemas com mais facilidade porque também consegue compreender o que é seu e o que é do outro”, pontua.



Dificuldade de se expor

Normalmente, explica a psicóloga, o processo de começar a fazer terapia está ligado ao incômodo do paciente com um problema específico que afeta o seu bem-estar profissionalmente, emocionalmente e em relações sociais. Porém, ela nota que muitas pessoas possuem dificuldade de expor suas questões, algo cultural em sua visão.

“Eu vejo que isso é muito enraizado na nossa sociedade, o ponto de ter uma fraqueza, de precisar de ajuda, também existe muito o preconceito do psicólogo, do estar em tratamento. A nossa sociedade condena, de certa forma, uma pessoa que está, às vezes, precisando de tratamento. Então, as pessoas têm dificuldade de assumir que está com alguma dificuldade emocional”.



Ana Beatriz Sahium explica como se dá o processo de terapia. “Ali é um ambiente aberto, sem julgamentos, para que o paciente fale do assunto que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser e quando ele quiser. É um ambiente pronto para receber isso e tratar essa dificuldade”, detalha.

dEla explica que a frequência no processo terapêutico vai depender muito de cada caso. “Em algumas situações, o indicado é que a gente comece com duas vezes na semana, mas o padrão é de uma vez na semana. Com a evolução do tratamento, nós espaçamos para 15 dias e depois caminhamos para o processo de alta”, completa.