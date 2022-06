Projeto prevê uso do Pix para pagar passagens do transporte coletivo, em Goiás

Um projeto de Lei (PL) apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) propõe que os usuários do transporte coletivo de Goiás possam pagar as passagens por meio do Pix, alternativa de pagamento lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central.

O deputado Wilde Cambão (PSD), autor do projeto, lembra em sua justificativa os avanços principalmente no que diz respeito às formas de pagamento e todos os lugares onde já é aceito o Pix como forma de compra.

O projeto de lei está agora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se for aprovado em votação na Alego e depois sancionado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), as empresas do transporte coletivo terão 120 dias para se adequar.

Wilde esplica que o funcionamento da passagem via Pix seria da seguinte forma: o QR code ficaria à disposição do passageiro ao entrar no ônibus. Depois o usuário faria a transferência de forma semelhante ao que acontece em outros estabelecimentos. O tempo estimado de conclusão da operação é de 10 segundos.