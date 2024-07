A pele precisa de atenção especial no inverno

Estamos no inverno, estação do ano quando a umidade do ar baixa e as temperaturas ficam mais frias. Tais fatores levam à diminuição da transpiração corporal, o que faz com que a pele fique mais seca. Nesta época também é comum tomarmos banhos mais quentes, que provocam uma remoção da oleosidade natural da pele de forma mais intensa.

Com tudo isso, a dermatologista Priscila Chaves, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, destaca os cuidados necessários. “A primeira orientação é relacionada ao banho. Deve-se evitar banhos com água quente, demorados, excesso de sabonete ou buchas, isso piora o ressecamento da pele. Ao sair do banho, utilize cremes hidratantes”, pontua ela.

Outro ponto que incomoda muitas pessoas no inverno é o ressecamento dos lábios. “O uso regular de hidrantes labiais ajuda a evitar. Às vezes, se a irritação for intensa, pode ser necessário avaliar a necessidade de medicamentos”, esclarece a médica.

Com temperaturas mais brandas diminuímos o consumo de água e a baixa hidratação também prejudica a pele. “É preciso lembrar que mesmo estando mais frio, precisamos ingerir bastante água. Para saber a quantidade ideal para você, basta multiplicar o seu peso por 35 e o resultado é a quantidade de ml que você deve ingerir por dia”, salienta a especialista.

Estética

O inverno também é uma boa época para realizar alguns tratamentos dermatológicos devido às temperaturas mais amenas e o sol menos intenso, facilitando que o paciente evite a exposição solar. Além disso, durante os meses mais frios, as pessoas tendem a passar mais tempo em ambientes fechados, cobertas, indo menos à praia e piscinas e, assim, expõem-se menos ao sol. Outro ponto é que iniciando os cuidados agora a chance de estar com tudo no verão é maior.

Priscila Chaves destaca os procedimentos que são mais favorecidos nesta estação. “Essa época de clima mais ameno e menos incidência solar possibilita a realização de laser mais profundos, que levam a maior descamação da pele e também os peeling (ácidos que renovam a pele)”. Contudo, a dermatologista faz uma atualização desse costume. “Com o avanço da tecnologia, conseguimos tratar a pele com segurança durante todo o ano”.

Quem tira férias nessa época do ano e pretende viajar, a especialista explica que é preciso informar ao médico para optarem pelo procedimento adequado. “A maioria dos tratamentos hoje não exigem afastamento das atividades diárias. Porém, quando falamos de tratamentos que podem ficar com alterações transitórias como inchaço, roxo e descamação da pele, o ideal é aguardar de 15 a 30 dias para fazer uma viagem”, detalha.