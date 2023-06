Construção do viaduto da GO-060 começa após a Romaria do Divino Pai Eterno

A construção do segundo viaduto na Rodovia dos Romeiros, GO-060, deve ser iniciada a partir do dia 3 de julho, com o encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. A obra, que vem sendo chamada de Viaduto Portal da Fé, será no entroncamento da GO-060 com a GO-469, na entrada do município vizinho da capital Goiânia, onde existe um pórtico característico do município.

A previsão é que a construção seja finalizada em 18 meses, ou seja, no final de 2024 e, consequentemente, depois da próxima Festa do Divino, que aumenta consideravelmente o movimento na rodovia e em Trindade.

De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), toda a estrutura do Viaduto Portal da Fé terá extensão de 278,29 metros. A obra contará com acréscimo de uma rotatória no entroncamento com a GO-469, que dá acesso ao pórtico da Capital da Fé.

Logo, o viaduto será de dois níveis, com a rotatória no patamar já existente e acessos à GO-469, Trindade e retorno à Goiânia, e uma plataforma em nível superior, de oito metros de altura na parte mais elevada e 15,8 metros de largura, concedendo maior fluidez para o tráfego de quem quiser seguir pela rodovia GO-060.

“O plano é eliminar os retornos presentes no cruzamento das rodovias atualmente para construção da referida rotatória, que permitirá conversões mais céleres entre as vias. O viaduto, por sua vez, será edificado sobre ela, para dar vazão ao intenso fluxo de veículos na GO-060, visto que a rodovia liga Goiânia a Trindade e a municípios da região Oeste do estado”, esclarece a Goinfra.

A agência afirma ainda que foi realizado um estudo e, a partir dele, foi definido o local ideal para a obra.

O estudo verificou que naquele ponto há uma intercessão entre uma rodovia radial de alto fluxo, que é a GO-060, com outra rodovia estadual, a GO-469, próximo ao perímetro já urbanizado de Trindade, “sendo necessário melhoria à segurança viária local em função do alto trânsito durante todo o ano e que se intensifica demasiadamente nos períodos da tradicional romaria”.

Além da Festa do Divino, a GO-060 também recebe a encenação da Paixão de Cristo, que também prejudica o tráfego natural de quem quer seguir para a região Oeste de Goiás e, com o viaduto, esse tráfego terá menor interferência. “Assim, o viaduto e rotatória darão vazão ao intenso fluxo de veículos presente no entroncamento das GOs 060 e 469, na entrada da Capital da Fé”, informa a Goinfra.

A obra será de responsabilidade da empresa Planex Engenharia Ltda ao custo de R$ 14.356.361,72. A construtora realiza o serviço de sinalização das ruas em Goiânia, em licitação de 2020, cujo objetivo era ordenar as vias que receberam a reconstrução asfáltica na cidade, dentro do Projeto 630 km da Prefeitura.

Na época, a Planex ficou responsável por atuar em dois lotes dos cinco que foram licitados, em contrato de R$ 17,5 milhões, que foi aditivado em março deste ano até 2025 e com valor de R$ 26 milhões. Além disso, também na capital, atua em consórcio com a construtora Ingá na obra do prolongamento da Marginal Botafogo, da Avenida Jamel Cecílio até a Avenida 2ª Radial.

Trecho deve ter outra construção

A GO-060 ainda deverá receber outro viaduto no trecho entre Goiânia e Trindade, conforme o prometido pelo governo estadual em 2021. A intenção é que a nova obra ocorra em frente a fábrica da Coca-Cola, a Refrescos Bandeirantes, situada na rodovia, que inclusive contribuiu para a realização do projeto básico da construção. O local, no lado oposto da indústria, recebe tradicionalmente a tenda da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) durante a Romaria do Divino, que é um ponto de apoio para os romeiros, e se torna um ponto de problema para o tráfego na via.

A previsão, em 2021, era que a licitação deste novo viaduto ocorresse logo depois que o projeto ficasse pronto, mas ainda não há previsão de quando isso deverá ocorrer. O primeiro viaduto da GO-060, no trecho de Goiânia até Trindade, é justamente na saída da capital, na confluência da rodovia com as avenidas Castelo Branco e Anhanguera, que foi denominado de Leôncio Barbosa.

A obra foi inaugurada em junho de 2014, de responsabilidade do governo Marconi Perillo (PSDB), e na época teve um custo de R$ 12,8 milhões. Ela tinha sido iniciada em maio de 2013 e a inauguração se deu junto com o viaduto José Alves Fernandes, localizado na confluência da Avenida Perimetral Norte com a rodovia GO-070, na saída para Goianira. Na época, a ideia também foi de solucionar o problema da trafegabilidade no local, já que a saída de Goiânia para os dois municípios da região metropolitana passava por problemas de congestionamentos.