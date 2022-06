Sua zona eleitoral pode ter mudado; veja como consultar o local de votação

Algumas zonas eleitorais sofreram alteração em relação às últimas eleições. É importante conferir o endereço em que o título de eleitor está cadastrado com antecedência para não se perder no dia da votação.

Na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível verificar o local de votação. Basta colocar os dados cadastrados no sistema: Nome ou número do título de eleitor ou CPF; data de nascimento e nome da mãe. Com isso o sistema verifica no banco de dados e informa onde você deve comparecer.

Busque sua zona eleitoral no site do Superior Tribunal Eleitoral.